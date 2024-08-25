Блейк Лайвли вновь оказалась в центре скандала

Блейк Лайвли проживает не лучший период в своей карьере. Недавно актрису раскритиковали из-за интервью 8-летней давности, посвященного премьере фильма Вуди Аллена «Светская жизнь». Кроме того, многие пользователи сети пытались «отменить» Лайвли из-за ее отношения к новой картине «Все закончится на нас» и конфликтам с коллегами по проекту. А на днях в сети появилось очередная старая запись интервью, что подлило масла в огонь.
Беседуя в 2014 году с изданием Extra, звезда «Сплетницы» пошутила, что беременные женщины «лгут» о своих симптомах и пристрастиях в еде. На тот момент Блейк ожидала появления на свет своего первого ребенка — дочери Джеймс. Журналист начал интервью, обратив внимание на округлившийся живот Лайвли. Он поинтересовался, как проходит ее беременность, добавив, что его жена тоже находится на седьмом месяце и часто жалуется на боль в ногах. Блейк неловко пошутила, что супруга репортера будто бы «пользуется» им.
«Не поддавайся на это! Это все прихоти. Идеальный способ получить то, что хочешь. Хочешь шоколадное мороженое в полночь? Конечно, тебе же нужно! В этом нет необходимости, но вы можете прикрыться своей беременностью, если захотите», — прокомментировала тогда Блейк Лайвли. 36-летняя актриса настаивала на том, что «беременные женщины» просто обманывают своих мужей, не чувствуя при этом вины.
За последние несколько дней запись интервью, опубликованную в TikTok, посмотрело более 8 миллионов пользователей. А комментарии под роликом полны негатива и осуждения в сторону Блейк. Вот один из них: «Я была на ногах и работала, пока у меня не родился сын. Да, они болят, да, муж мне их массировал. Я предполагаю, что она живет избалованной жизнью, независимо от того, беременна она или нет, поэтому ее ноги, вероятно, не болят».
Напомним, что Блейк Лайвли воспитывает четверых детей совместно со своим супругом Райаном Рейнольдсом — 9-летнюю Джеймс, 8-летнюю Инес, 5-летнюю Бетти и сына Олина, который появился на свет в 2023 году.
Ранее Блейк Лайвли обвинили в оправдании домашнего насилия.