Блейк Лайвли вновь оказалась в центре скандала

За последние несколько дней запись интервью, опубликованную в TikTok, посмотрело более 8 миллионов пользователей. А комментарии под роликом полны негатива и осуждения в сторону Блейк. Вот один из них: «Я была на ногах и работала, пока у меня не родился сын. Да, они болят, да, муж мне их массировал. Я предполагаю, что она живет избалованной жизнью, независимо от того, беременна она или нет, поэтому ее ноги, вероятно, не болят».