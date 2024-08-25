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Зои Кравиц призналась, что нервничает перед свадьбой с Ченнингом Татумом

Актриса сравнила подготовку к торжеству с работой над монтажом художественного фильма
Зои Кравиц
Зои КравицИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Зои Кравиц начала готовиться к свадьбе с Ченнингом Татумом. Она отметила, что ей необходимо учесть множество деталей для организации идеального праздника.

Звезда добавила, что испытывает сильный стресс из-за подготовки к торжеству.

«Я не знаю, что сложнее. Я подхожу ко всему с тем же психозом и активностью. Я бы сказала, что это равнозначно», — сказала Кравиц.

Актриса сравнила подготовку к торжеству с работой над монтажом художественного фильма. Звезда призналась, что поначалу испытывала волнение из-за большого объема работы.

«После первого дня съемок я просто подумала: “О, Боже. Я не знаю, во что я ввязалась?”» — призналась Кравиц в интервью People.

О том, что Ченнинг Татум и актриса Зои Кравиц решили пожениться, стало известно в октябре 2023 года.

В июне отец невесты Ленни Кравиц поделился деталями предстоящего бракосочетания.