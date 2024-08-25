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Эминем стал главным претендентом на сердце Джей Ло после ее развода с Аффлеком

Букмекеры перечислили потенциальных претендентов на отношения со звездой после развода
Дженнифер Лопез
Дженнифер ЛопезИсточник: Legion-Media.ru

Букмекеры назвали рэпера Эминема главным претендентом на роман с актрисой Дженнифер Лопез после ее развода с актером Беном Аффлеком. Об этом сообщает TMZ.

Букмекеры предложили беттерам поставить на нескольких знаменитостей, с которыми Аффлек и Лопез могли бы завести следующий роман.

Фаворитами ставок в случае с Джей Ло стали Эминем, музыкант The Weeknd, экс-жених Лопез Алекс Родригес и лучший друг Аффлека Мэтт Дэймон. Худшие шансы, по мнению авторов ставок, у претендента на кресло президента США Дональда Трампа и рэпера Дидди.

Аффлеку букмекеры приписывают высокие шансы вернуться к актрисе Дженнифер Гарнер, либо закрутить роман с моделью Эмили Ратаковски.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопез встречались в начале «нулевых». Они были помолвлены, но до свадьбы дело не дошло. Весной 2021 года бывшие возлюбленные возобновили отношения. 16 июля 2022 года они поженились в Лас-Вегасе. Дженнифер Лопез воспитывает двоих детей от брака с Марком Энтони — сына Макса и дочь Эмми. У Бена Аффлека есть трое детей от Дженнифер Гарнер: дочери Вайолет Энн и Фин и сын Сэмюэль.

Накануне певица назвала непримиримые противоречия причиной своего расставания с Беном Аффлеком всего через два года после свадьбы. 55-летняя звезда, согласно данным инсайдера, указала эту причину в документах о разводе.

Ранее Дженнифер Лопез подала заявление на смену фамилии из-за развода.