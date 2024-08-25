С вдовы Этуша требуют 500 тыс. рублей после проигрыша в суде

Недавно Сорокин выиграл суд у вдовы, которая требовала от него 1 млн рублей из-за слов в эфире о неубранной могиле артиста. Вербицкая-Линник сообщила, что на судебные разбирательства с вдовой журналист потратил 500 тыс. рублей: 350 тыс. рублей ему стоило рассмотрение дела в первой инстанции и еще 150 тыс. — в апелляции.