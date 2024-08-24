Гильермо Дель Торо столкнулся с призраками на съемках «Франкенштейна»

Гильермо дель Торо рассказал о жутком опыте, который он пережил в старинной шотландской гостинице. Режиссер утверждает, что столкнулся с настоящими призраками в отеле, которому более двухсот лет, вместе с командой во время съемок его новой адаптации «Франкенштейна» Мэри Шелли.
Один из продюсеров заметил странности с электричеством и предметами в своем номере. Вскоре Гильермо переехал туда и начал делиться своими впечатлениями в социальных сетях.
«Пока не случилось ничего жуткого, но атмосфера в комнате угнетающая. Я не хочу здесь больше оставаться, потому что мне нужно хотя бы шесть часов, чтобы выспаться перед съемками. В этой комнате определенно что-то есть. Что-то злобное и собственническое», — отметил он.
Работа над новой экранизацией культового готического романа «Франкенштейн» ведется с 2008 года. Съемки фильма стартовали в январе 2024 года. Главные роли в картине исполняют Миа Гот, Джейкоб Элроди, Оскар Айзек и Кристоф Вальц. Премьера запланирована на 3 октября 2025 года.