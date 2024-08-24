Гильермо Дель Торо столкнулся с призраками на съемках «Франкенштейна»

«Пока не случилось ничего жуткого, но атмосфера в комнате угнетающая. Я не хочу здесь больше оставаться, потому что мне нужно хотя бы шесть часов, чтобы выспаться перед съемками. В этой комнате определенно что-то есть. Что-то злобное и собственническое», — отметил он.