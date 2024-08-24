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СТС покажет продолжение сериала «Молодежка» в октябре

Режиссером вновь стал Андрей Головков
Влад Канопка в сериале «Молодежка. Студенты»
Влад Канопка в сериале «Молодежка. Студенты»

КАЛИНИНГРАД, 24 августа. /ТАСС/. Продолжение многосерийной спортивной драмы «Молодежка» выйдет на телеканале СТС в октябре 2024 года, рассказал ТАСС исполнитель одной из главных ролей, актер Влад Канопка.

Премьера подросткового сериала состоялась на СТС в 2013 году. Канопка тогда сыграл одного из хоккеистов основного состава команды Андрея Кисляка.

«Выйдет в октябре на телеканале СТС. 16 серий, как и заявлено. Я там играю уже тренера. <…> Будет много интересных сюжетных поворотов. Ждем октября. Для нас это новый опыт, самим интересно», — рассказал актер.

По его словам, возвращаться в проект спустя 10 лет было волнительно. «Было даже <…> тревожно. Но я играю совершенно нового психофизически персонажа», — сказал артист.

По сюжету команде студенческой хоккейной лиги «Акулы Политеха» грозит расформирование. Однако в вуз приходит Казанцев (Владимир Зайцев), который назначает тренером команды бывшего игрока «Медведей» — Андрея Кисляка (Влад Канопка). Чтобы вывести «Акул» на новый уровень, Кисляку придется найти общий язык с новым поколением спортсменов.

Над сценарием больше года работали авторы «Молодежки» Леонид Купридо, Александр Булынко и Сергей Олехник, режиссером вновь стал Андрей Головков.

«Молодежка» — российский телесериал о молодежной хоккейной команде «Медведи», шесть сезонов сериала вышли на СТС в период с октября 2013 по февраль 2019 года.