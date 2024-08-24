Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Милош Бикович о российском кинематографе: «Может стать новым мировым центром»

Актер посетил фестиваль «Московская международная неделя кино»
Милош Бикович
Милош БиковичИсточник: Алексей Молчановский

Сербский актер Милош Бикович приехал в Россию на один день, чтобы посетить кинофестиваль «Московская международная неделя кино». Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Бикович понадеялся, что страна и дальше будет проводить подобные фестивали. Актер предположил, что нынешнее мероприятие будут помнить будущие поколения.

Также звезда «Холопа» поделился своим взглядом на российский кинематограф.

«Россия ответственно подходит к тому, чтобы стать новым мировым центром кинематографа», — заявил он.

В июле Бикович признавался, что в детстве до него почти не доходил русский контент. В основном, рассказывал актер, из русского кино он смотрел старые советские фильмы, картины Никиты Михалкова и Андрея Тарковского. Своим любимым отечественным фильмом Бикович назвал «Остров» Павла Лунгина.

Также артист добавил, что в детстве ему особо нравился похожий на «Семнадцать мгновений весны» сербский сериал. В нем рассказывалось про местных партизан, которые боролись с фашистами во время оккупации Белграда. По словам актера, еще он любит фильм «Красивые деревни красиво горят» Срджана Драгоевича о распаде Югославии.