Милош Бикович о российском кинематографе: «Может стать новым мировым центром»

Также артист добавил, что в детстве ему особо нравился похожий на «Семнадцать мгновений весны» сербский сериал. В нем рассказывалось про местных партизан, которые боролись с фашистами во время оккупации Белграда. По словам актера, еще он любит фильм «Красивые деревни красиво горят» Срджана Драгоевича о распаде Югославии.