79-летняя Мэрил Стрип подогрела слухи о новом романе

В октябре 2023 года Мэрил Стрип рассталась с мужем, скульптором Доном Гаммером, в браке с которым провела 45 лет. У пары четверо детей — Генри Вулф стал автором-исполнителем, а дочери Мэми Гаммер, Грейс Гаммер и Луиза Джейкобсон — актрисами. Кроме того, у супругов пятеро внуков. Причина расставания актрисы и скульптора не разглашается.