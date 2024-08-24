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79-летняя Мэрил Стрип подогрела слухи о новом романе

Актрису вновь заподозрили в отношениях с коллегой Мартином Шортом
Мэрил Стрип и Мартин Шорт
Мэрил Стрип и Мартин ШортИсточник: Legion-Media.ru

79-летняя актриса Мэрил Стрип подогрела слухи о новом романе с 74-летним коллегой по сериалу «Убийства в одном здании» Мартином Шортом. Об этом сообщает The Sun.

Знаменитостей заметили держащимися за руки на вечеринке после премьеры четвертого сезона сериала в Лос-Анджелесе. Они также позировали вместе перед фотокамерами на красной дорожке.

В октябре 2023 года Мэрил Стрип рассталась с мужем, скульптором Доном Гаммером, в браке с которым провела 45 лет. У пары четверо детей — Генри Вулф стал автором-исполнителем, а дочери Мэми Гаммер, Грейс Гаммер и Луиза Джейкобсон — актрисами. Кроме того, у супругов пятеро внуков. Причина расставания актрисы и скульптора не разглашается.

Известно, что Стрип и Шорт дружат много лет, но в последнее время сблизились. Слухи об их романе впервые появились в прессе в начале 2024 года.