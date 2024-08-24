Ирина Безрукова рассказала о первой любви

«Это совсем первые эмоции: детские, чистые, когда посмотрела и сразу покраснела, и думаешь: “Наверное, глупо выгляжу, надо куда-то спрятаться, а вдруг он что-то подумает”. И вот так украдкой на него смотришь и он смотрит — это фантастика», — вспоминает Безрукова.