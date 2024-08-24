Тим Бертон собирался уйти из кино перед «Уэнсдэй»

«Я действительно не знал, что дальше. Думал, что на этом все и закончится. Я мог бы уйти на пенсию или стать… ну, я бы не стал снова аниматором… Но сериал вселил мне мысль, что важно делать то, что я хочу, ведь от этого выигрывают все», — признался Тим.