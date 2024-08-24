Анджелину Джоли заподозрили в тайной влюбленности в Колина Фаррелла

Голливудскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в тайной влюбленности в актера Колина Фаррелла после их романа 20 лет назад. Об этом сообщает In Touch Weekly.
49-летняя Джоли все еще неравнодушна к 48-летнему Фарреллу.
«Они были отличной парой, но время было неподходящее, им обоим нужно было еще много расти. Она очень впечатлена работой, которую он проделал над собой, и тем, каким мужчиной он стал», — сообщил инсайдер издания.
Он также добавил, что актрису сильно впечатлило, каким отцом он стал.
У Анджелины Джоли и Брэда Питта есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все изначально носили фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми пары. 19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м.
Ранее в сети высмеяли новый выход Анджелины Джоли на публику.