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Анджелину Джоли заподозрили в тайной влюбленности в Колина Фаррелла

У актеров был роман двадцать лет назад
Анджелина Джоли и Колин Фаррелл
Анджелина Джоли и Колин ФарреллИсточник: Legion-Media.ru

Голливудскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в тайной влюбленности в актера Колина Фаррелла после их романа 20 лет назад. Об этом сообщает In Touch Weekly.

49-летняя Джоли все еще неравнодушна к 48-летнему Фарреллу.

«Они были отличной парой, но время было неподходящее, им обоим нужно было еще много расти. Она очень впечатлена работой, которую он проделал над собой, и тем, каким мужчиной он стал», — сообщил инсайдер издания.

Он также добавил, что актрису сильно впечатлило, каким отцом он стал.

У Анджелины Джоли и Брэда Питта есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все изначально носили фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми пары. 19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м.

Ранее в сети высмеяли новый выход Анджелины Джоли на публику.