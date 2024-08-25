Екатерина Шпица в красном кимоно появилась на премьере фильма

Их новый дом окружен густыми лесами и зелеными полями, они населены магическими существами. Другом и покровителем девочек становится волшебный дух леса Тоторо. Вместе они не только воплощают в жизнь сказочные мечты, но и сближаются с родными и помогают окружающим.