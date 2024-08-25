Екатерина Шпица в красном кимоно появилась на премьере фильма

Екатерина Шпица посетила премьеру аниме-фильма «Мой сосед Тоторо» культового японского режиссера Хаяо Миядзаки. Показ прошел в столичном кинотеатре «Художественный».
Для светского выхода 38-летняя актриса выбрала красное платье-сарафан, напоминавшее японское кимоно. Звезда также надела босоножки с толстой подошвой и сопроводила образ маленьким рюкзаком с изображением Одри Хепберн.
«Мой сосед Тоторо — замечательное аниме о силе детства, о том, как много мы можем в это время», — поделилась Шпица впечатлениями от просмотра картины.
Действие аниме-фильма происходит в Японии в 1950-х годах. В центре сюжета — сестры Сацуки и Мэй, которые вместе с отцом переезжают в старый деревенский дом, чтобы быть ближе к больнице, где лечится их мать.
Их новый дом окружен густыми лесами и зелеными полями, они населены магическими существами. Другом и покровителем девочек становится волшебный дух леса Тоторо. Вместе они не только воплощают в жизнь сказочные мечты, но и сближаются с родными и помогают окружающим.
Картина «Мой сосед Тоторо» вернется в российский прокат 29 августа.