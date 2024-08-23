В сети восхитились внешностью 62-летней актрисы на кинофестивале

Поклонники восхитились внешним видом Райан в комментариях под постом. «Мег выглядит действительно круто, это платье великолепно», «Весь образ просто потрясающий», «Выглядит красиво», «Мег выглядит потрясающе! Очень нравятся ее платье и туфли!» — написали они.