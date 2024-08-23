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В сети восхитились внешностью 62-летней актрисы на кинофестивале

Мэг Райан приняла участие в кинофестивале в Боснии и Герцеговине
Мег Райан
Мег РайанИсточник: Legion-Media.ru

Американская актриса Мег Райан посетила кинофестиваль в Боснии и Герцеговине и восхитила пользователей сети. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

62-летняя знаменитость вышла в свет в сером твидовом платье с короткими рукавами и расклешенной юбкой. Помимо этого, она надела черные туфли Prada на плоском ходу. Свой образ звезда завершила солнцезащитными очками и укладкой.

Мег Райан
Мег РайанИсточник: Legion-Media.ru

Поклонники восхитились внешним видом Райан в комментариях под постом. «Мег выглядит действительно круто, это платье великолепно», «Весь образ просто потрясающий», «Выглядит красиво», «Мег выглядит потрясающе! Очень нравятся ее платье и туфли!» — написали они.