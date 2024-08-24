Сериал на выходные: военный детектив с необычным дуэтом главных героев

События сериала разворачиваются в 1949 году. По сюжету, в Карпатах бушуют преступные банды бандеровцев. Советское командование готовится разворошить изнутри это осиное гнездо, внедрив туда двух агентов.
Чтобы подготовить лейтенанта Вороновского (Владимир Веревочкин) и научить его изъясняться, как уголовник, из тюрьмы вызволяется мастер воровского жаргона Чума (Александр Лойе). Но перед началом миссии погибает второй оперативник — напарник Вороновского. Чтобы операция не сорвалась, вместе с героем отправляют его учителя-рецидивиста.
Сериал Олега Фомина «Операция “Карпаты”» погружает в атмосферу послевоенного времени, невероятным образом создавая ощущение тепла и уюта, несмотря на разлитую в воздухе тревогу. А отношения на первый взгляд непримиримых врагов складываются в настоящий броманс.