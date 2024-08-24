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Сериал на выходные: военный детектив с необычным дуэтом главных героев

Рассказываем о захватывающем историческом детективе «Операция “Карпаты”», где благородный оперативник внедряется в преступную банду вместе с бойким уголовником

События сериала разворачиваются в 1949 году. По сюжету, в Карпатах бушуют преступные банды бандеровцев. Советское командование готовится разворошить изнутри это осиное гнездо, внедрив туда двух агентов.

Чтобы подготовить лейтенанта Вороновского (Владимир Веревочкин) и научить его изъясняться, как уголовник, из тюрьмы вызволяется мастер воровского жаргона Чума (Александр Лойе). Но перед началом миссии погибает второй оперативник — напарник Вороновского. Чтобы операция не сорвалась, вместе с героем отправляют его учителя-рецидивиста.

Сериал Олега Фомина «Операция “Карпаты”» погружает в атмосферу послевоенного времени, невероятным образом создавая ощущение тепла и уюта, несмотря на разлитую в воздухе тревогу. А отношения на первый взгляд непримиримых врагов складываются в настоящий броманс.

Операция «Карпаты»
7.3
Операция «Карпаты»
2024/Россия
16+
драма
боевик
детектив
военный