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В Москве открылась Международная неделя кино

Она проходит на 100 площадках в разных районах города
Фото: ММНК
Фото: ММНК

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Московская Международная неделя кино открылась в столице. Гостей ждут кинопоказы, мастер-классы, экскурсии и кастинги, сообщается на сайте мэра столицы.

Мероприятие проходит на 100 площадках, среди них — кинотеатры, парки, скверы и музеи. В основной программе — более 70 фильмов из Индии, Китая, Ирана и других стран, а также свыше 40 российских кино- и анимационных проектов.

Москвичи также смогут узнать о съемочном процессе, прогуляться по местам культовых фильмов. Кроме того, пройдут экскурсии-спектакли и аудиоэкскурсии, которые помогут участникам погрузиться в сценарий готовящегося фильма.

Московская международная неделя кино продлится до 28 августа. Всего запланировано более 300 показов российских и зарубежных картин, девять тематических фестивалей, концерты. В деловой программе примут участие представители более чем 40 стран, в том числе Китая, Турции, Ирана, Египта и Таиланда.

Московская международная неделя кино организована столичным департаментом культуры и Агентством креативных индустрий в рамках проекта «Москва — город кино». Мероприятие проходит в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».