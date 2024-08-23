Врач, поставлявший кетамин Мэтью Перри, вернется к работе

Известно, что Пласенсия не признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью распространения кетамина и был освобожден под залог в $100 тысяч. Судья, курирующий его дело, постановил, что он должен повесить на двери своей клиники табличку, информирующую потенциальных пациентов о его судебном деле.