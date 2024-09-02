Сериал про противостояние казанских уличных банд произвел вирусный эффект и привлек миллионы зрителей захватывающим сюжетом, свежими актерскими лицами, аутентичной фактурой и острой темой. Многие из посмотревших 1 сезон и сейчас задаются вопросом: будет ли продолжение? В этой статье мы расскажем, чем закончился сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», напомним подробности душераздирающего финала и освежим в памяти личные истории героев главного русского сериала нашего времени.
Основная информация о сериале
Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел 9 ноября 2023. Проект рассказывает о перестроечных временах — события разворачиваются в конце 1980-х. В центре повествования — сломанные судьбы подростков и молодых людей, входящих в разные уличные группировки Казани.
Жанр: криминальная драма
Количество сезонов: 1
Количество серий: 8
Режиссер: Жора Крыжовников
Актеры: Иван Янковский, Никита Кологривый, Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Анна Пересильд, Юлия Александрова, Антон Васильев, Слава Копейкин, Лев Зулькарнаев, Ярослав Могильников, Андрей Максимов, Елизавета Базыкина, Сергей Бурунов
Дата премьеры: 9 ноября 2023 года
Страна производства: Россия
Адаптация: сериал основан на книге Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970−2010-х», изданной в 2020 году.
Краткий сюжет сериала
Районы Казани поделили между собой преступные группировки. Молодые и дерзкие хулиганы терроризируют город, но внутри каждой банды сохраняют строгую иерархию. Главный герой сериала, домашний мальчик Андрей, становится членом уличного отряда «Универсам» и получает кличку Пальто. Его лучшим другом, а впоследствии кровным врагом, оказывается парень Марат. Перед глазами Маратика всегда был пример его старшего брата — Вовы по кличке Адидас, дерзкого, но справедливого лидера. В начале сезона Вова возвращается домой с армейской службы в Афганистане и отбирает власть у развращенного Кощея, использующего пацанов только в своих интересах.
Преступная романтика затягивает Андрюшу. Ему нравится наконец-то чувствовать опору в жизни. Свои, считает он, никогда не предадут, всегда выручат. Но от матери, которая воспитывает его с младшей сестренкой в одиночку, он отдаляется. Ложь и тайные похождения сына провоцируют ее душевную болезнь, и мать Андрея быстро и трагически сходит с ума.
Пока уличные бандиты промышляют воровством и хулиганством, милиция устраивает на них облавы. Но как ни старается майор Ильдар Юнусович, он ничего не может поделать с нарастающим на улицах беспределом.
Бей, беги, ничего не бойся, не проси прощения и не предавай своих — таков кодекс поведения героев этой громкой драмы, оказавшихся на стыке эпох, когда 80-е сменяются 90-ми и в кровь разбивают пацанские судьбы. Многие юные короли улиц не дожили и до двадцати пяти лет. Обаятельного мальчишку Ералаша забили ногами члены соседней районной группировки. Первая любовь Маратика, школьница Айгуль, оказалась жертвой насилия. Вова Адидас отомстил за нее и стал убийцей. В этом жестоком мире, где признается только бой стенка на стенку, оказалось невероятно сложно выжить.
Описание последней серии: итоги 1 сезона
В заключительной восьмой серии Марат, отшитый от «универсамовских» и тяжело переживающий гибель Айгуль, сдает бывших друзей майору милиции Ильдару. В родительском доме Марата поджидает комсомольский лидер, который уговаривает его вступить в комсомол. Парень цепляется за предложение в попытке стать частью хоть чего-то. Но счастья этот шаг ему не приносит, и пионерский галстук на его белой рубашке смотрится инородным предметом. Ближе к финалу Марат жестоко расправляется с «домбытовским» Коликом, который надругался над Айгуль в кафе «Снежинка».
Вова Адидас, застреливший лидера «домбытовских» Желтого, скрывается в общежитии медсестры Наташи. Когда туда приходит следователь Ильдар, паре влюбленных приходится бежать. Но Вова хочет наладить отношения с разочаровавшимся в нем отцом и приезжает в ресторан, где тот празднует день рождения. Когда Адидас выбегает из заведения, его настигают пули милиционеров, и юноша падает в замедленной съемке на белый снег.
На последних кадрах сериала показана колония для несовершеннолетних. Бритые наголо подростки поют песню «И снова седая ночь». Аккомпанирует хору юный преступник Андрей по кличке Пальто. На заключительной секунде он ломает четвертую стену и смотрит на зрителей в упор, словно спрашивая: «А что дальше?»
Как сложилась судьба героев
Далее рассказываем о самых запоминающихся героях сериала и вспоминаем, что с ними случилось. А в этой статье читайте подробнее об актерах, сыгравших в «Слове пацана».
Андрей, Пальто
Домашний мальчик, ходивший в музыкальную школу, становится членом бандитской группировки «Универсам». Улица полностью меняет Андрея: мягкий подросток превращается в хулигана, жестокого и не знающего пощады бойца. В финале сериала Андрей попадает в колонию.
Марат, Адидас-младший
Задиристый Маратик берет пример со старшего брата Вовы по прозвищу Адидас и пытается быть лидером. Он влюбляется в старшеклассницу Айгуль и приводит ее в группировку «универсамовских». Но когда с Айгуль происходит трагедия, Марата отшивают от банды. Он вступает в комсомол, жестоко избивает насильника Айгуль, но все равно не находит себе места в жизни.
Айгуль
Серьезную и умную девочку захватили отношения с хулиганом Маратом. Примерно в середине сериала она становится пленницей банды «домбытовских». Один из членов этой группировки ее насилует. Узнав об этом, «универсамовские» начинают ее травить. Не выдержав давления, Айгуль выбрасывается из окна.
Вова Адидас
Отслужив в Афганистане и вернувшись домой, Адидас смещает беспредельщика Кащея и становится лидером банды «Универсам». При столкновении с главарем группировки «Дом быта» по прозвищу Желтый он нарушает главное уличное правило: «Пацаны не извиняются». Позже Адидас убивает Желтого из пистолета и сбегает с медсестрой Наташей, но в финале на него обрушивается град милицейских пуль.
Турбо
Один из лидеров «универсамовских». Он первым начинает травлю Айгуль, из-за чего девочка кончает с собой. Турбо — твердый приверженец пацанских понятий. Он отшил от «Универсама» Марата, за что поплатился: в драке тот подбросил ему пистолет, из которого стрелял Адидас-старший.
Зима
Зима — один из так называемых Суперов, то есть старших, в банде «Универсам». Суровый, но справедливый парень с чувством юмора. После ухода Вовы Адидаса Зима остается за старшего.
Ералаш
Трогательный пацан из «универсамовских», который живет со своей бабушкой и мечтает подарить ей утюг. Во второй серии его забивают до смерти члены другой группировки.
Кащей
Один из главных антагонистов сериала. Лидер банды «Универсам». Блатной, любитель выпить, он использовал пацанов только в своих целях. В столкновении с Вовой Адидасом он проиграл, уступив тому место главаря.
Желтый
Второстепенный антагонист сериала. Харизматичный лидер банды «Дом быта». Погибает от руки Вовы Адидаса, когда тот выстреливает Желтому сначала в ногу, а потом в грудь.
Будет ли 2 сезон сериала «Слово пацана»
Проект получил такую популярность (читайте нашу рецензию на сериал), что зрители с волнением ждут 2 сезон сериала «Слово пацана». Вокруг съемок продолжения ходит много слухов, однако подтвержденной информации пока нет. Сценарист Андрей Золотарев намекал на продолжение проекта, но развития этого не последовало. Если создатели приступят к подготовке и съемкам продолжения, они, вероятнее всего, сделают официальное заявление.
Обо всем, что известно на данный момент о втором сезоне «Слова пацана», мы рассказываем в этом материале.