Бей, беги, ничего не бойся, не проси прощения и не предавай своих — таков кодекс поведения героев этой громкой драмы, оказавшихся на стыке эпох, когда 80-е сменяются 90-ми и в кровь разбивают пацанские судьбы. Многие юные короли улиц не дожили и до двадцати пяти лет. Обаятельного мальчишку Ералаша забили ногами члены соседней районной группировки. Первая любовь Маратика, школьница Айгуль, оказалась жертвой насилия. Вова Адидас отомстил за нее и стал убийцей. В этом жестоком мире, где признается только бой стенка на стенку, оказалось невероятно сложно выжить.