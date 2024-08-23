Жена Гарика Харламова рассказала о смене фамилии: «Это важно»

Жена Гарика Харламова, актриса Екатерина Ковальчук заявила о смене фамилии после свадьбы. Об этом она рассказала в шоу «Кстати» на площадке VK Видео.
В эфире шоу актриса Катерина Ковальчук сообщила, что сменила фамилию на Харламову. Однако она призналась, что оставила девичью фамилию псевдонимом для кинокарьеры.
«Это классно, какой-то новый этап. Это очень важно. Семья должна быть под одной фамилией», — рассказала жена Харламова.
Она также добавила, что уже не в первый раз меняет фамилию — до этого она носила фамилию другого отца.
В эфире шоу Ковальчук также рассказала о свадьбе, девичнике и семейной жизни с Гариком.
«Ко мне в номер пришел официант. Мы заказали в номер чай и пирожные с бабушкой, мамой и тетей. У нас был девичник семейный. И пришел официант через часа полтора». Извинялся, что так долго, потому что тележки были все заняты, потому что «завтра свадьба Харламова здесь», — иронично рассказала Ковальчук.
После короткого перерыва 24 августа в VK Видео вновь стартует флагманский юмористический проект «Кстати». Ведущие Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов вернутся на экраны, чтобы обсудить актуальные события.
Ранее Ковальчук раскрыла, за что любит Харламова.