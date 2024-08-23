Жена Гарика Харламова рассказала о смене фамилии: «Это важно»

«Ко мне в номер пришел официант. Мы заказали в номер чай и пирожные с бабушкой, мамой и тетей. У нас был девичник семейный. И пришел официант через часа полтора». Извинялся, что так долго, потому что тележки были все заняты, потому что «завтра свадьба Харламова здесь», — иронично рассказала Ковальчук.