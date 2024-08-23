Ченнинг Татум потребовал от бывшей жены уйти из его бизнеса

Актер Ченнинг Татум потребовал от бывшей жены Дженны Деван уйти из его бизнеса. Об этом сообщает In Touch Weekly.
Актер рассказал, что приложил немало усилий, чтобы урегулировать вопрос без судебного разбирательства.
«Хотя мы решили некоторые моменты, наиболее важные финансовые вопросы остаются открытыми, потому что Дженна продолжает затягивать решение и приводит одну причину за другой, почему это дело не может быть урегулировано», — заявил артист.
На днях Зои Кравиц с Ченнингом Татумом посетили концерт Тейлор Свифт в Лондоне. Голливудский актер опубликовал кадры со свидания с невестой в соцсети. В ролике артист поцеловал свою возлюбленную в щеку, когда она танцевала под музыку. Знаменитости были одеты в наряды черного цвета.
В октябре 2023 года возникли слухи о помолвке Кравиц и Татума. Причиной стало то, что актрису заметили с обручальным кольцом на вечеринке модели Кендалл Дженнер. Позже инсайдеры подтвердили информацию.
В 2009 году Ченнинг Татум женился на актрисе Дженне Деван. Пара познакомилась на кастинге фильма «Шаг вперед». Весной 2013 года у знаменитостей родилась дочь. Родители назвали девочку Эверли. В 2018 году знаменитости расстались. Летом 2021-го появились слухи о романе Татума с актрисой Зои Кравиц. Тогда звезд несколько раз замечали вместе.
Ранее сообщалось, что Ченнинг Татум решил переснять «Привидение» и расстроил Деми Мур.