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Дженнифер Лопез подала заявление на смену фамилии из-за развода

Актриса решила отказаться от фамилии Бена Аффлека
Дженнифер Лопез
Дженнифер ЛопезИсточник: Legion-Media.ru

Певица и актриса Дженнифер Лопез вместе с документами на развод подала заявление на смену фамилии. Об этом сообщил портал TMZ.

По информации источника, после расторжения брака с Беном Аффлеком Джей Ло перестанет носить его фамилию. До сих пор она значилась во всех официальных документах, как Дженнифер Линн Аффлек.

Ранее стало известно, что звездная пара официально подала документы на развод после долгого и тяжелого расставания. Лопез и Аффлек воссоединились несколько лет назад, а в июле 2022 года сыграли свадьбу.