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56-летняя Алика Смехова показала фигуру в бикини

Актриса поделилась кадрами с отдыха в Италии

Советская и российская актриса Алика Смехова показала фигуру в купальнике на отдыхе в Италии. Соответствующая публикация появилась в ее соцсети.

56-летняя звезда сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» позировала перед камерой, стоя на борту яхты. Она надела коралловое бикини, которое включало в себя бюстгальтер пуш-ап и трусы с заниженной талией.

Подписчики оценили кадры в комментариях. «Божественная фигура! Очень красивая и сексуальная», «Роскошная девушка», «Фигура — отпад», — восхитились пользователи сети.

Ранее актриса снялась в красном купальнике на пляже в Грузии.