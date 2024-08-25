Смотрим дома: 3 новых сериала недели

«Юг»
Застенчивый рыжеволосый мальчик Юг Кипень живет с бабушкой и совсем ничего не знает про своего отца. В день четырнадцатилетия он обнаруживает в стареньком бабушкином серванте внушительную пачку денежных переводов от некоего Д. Кипеня. Догадавшись, что это его папа, Юг ищет родную фамилию в соцсетях. Подходящих по имени и возрасту кандидатов оказывается несколько, и все они живут в разных уголках России. Не знающий жизни мальчуган отправляется в путешествие, полное удивительных встреч и открытий.
Главная звездочка сериала «Юг» — Ярослав Могильников, прославившийся ролью Ералаша из нашумевшего «Слова пацана». Юного актера поддерживают маститые профессионалы, среди которых Надежда Маркина, Тимофей Трибунцев, Алексей Серебряков, Александр Яценко, Кирилл Кяро, Николай Шрайбер, Кирилл Пирогов, Юлия Снигирь.
Режиссер сериала «Юг» Иван Соснин не впервые обращается к формату душевного фильма-путешествия. Еще в трогательном роуд-муви «Далекие близкие» он показал, как долгая и не всегда комфортная поездка может изменить жизнь к лучшему.
«Пока не родила»
Восемнадцатилетняя Кира, героиня комедии «Пока не родила», сама себя загнала в тупик. Сообразив, что можно развести клинику репродуктологии на деньги, девушка делает так, что ей ошибочно подсаживают эмбрион. Для бездетной богатой пары это был единственный шанс завести ребенка, и Кира оказывается перед сложным выбором. Пока она раздумывает, парочка будущих родителей пытаются взять под полный контроль ее жизнь, а ее собственная мать выманивает у них деньги.
Ангелина Загребина, сыгравшая в эротически заряженной драме «Почему ты?» и драматичном «Последнем акселе», невероятно органично смотрится в комедийной роли. Ее Кира — азартная и деятельная выдумщица. Как говорит сама актриса, она «нравится и бесит одновременно». Иван Охлобыстин и Екатерина Стулова дополняют актерский ансамбль этой задорной комедии с чудаковатыми персонажами и курьезными ситуациями.
«Дорога в тысячу ли», 2 сезон
Горько-сладкая семейная эпопея «Дорога в тысячу ли» продолжает эмоционально рассказывать про несколько поколений корейских эмигрантов и возвращается к героям первого сезона. Две временные линии вновь искусно переплетаются и образуют грандиозное сюжетное полотно.
В 1945 году повзрослевшая Сунджа в Осаке усердно трудится и воспитывает двух сыновей в тяжелых условиях Второй мировой. В 1989 в Токио ее внук Соломон Пэк пытается отомстить богатому бизнесмену, разрушившему его карьеру.
Несмотря на то, что сериал осмысляет большие исторические события, от теплого и пристального взгляда камеры не ускользает и другое, не менее важное: человеческая близость, исключительное правдоподобие быта, вплоть до текстур одежды. В этой роскошной исторической драме масштаб глобальных переломов сочетается с камерностью, а конкретный человек никогда не теряется на фоне эпохи.