Смотрим дома: 3 новых сериала недели

Застенчивый рыжеволосый мальчик Юг Кипень живет с бабушкой и совсем ничего не знает про своего отца. В день четырнадцатилетия он обнаруживает в стареньком бабушкином серванте внушительную пачку денежных переводов от некоего Д. Кипеня. Догадавшись, что это его папа, Юг ищет родную фамилию в соцсетях. Подходящих по имени и возрасту кандидатов оказывается несколько, и все они живут в разных уголках России. Не знающий жизни мальчуган отправляется в путешествие, полное удивительных встреч и открытий.