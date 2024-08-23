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Мэрил Стрип блистала на премьере нового сезона комедийного детектива

Актриса представила с коллегами новый сезон сериала «Убийства в одном здании»
Мэрил Стрип
Мэрил СтрипИсточник: Legion-Media.ru

75-летняя Мэрил Стрип блистала на премьере четвертого сезона комедийного детектива «Убийства в одном здании» в Лос-Анджелесе, пишет People. Актриса выбрала стиль casual chic — она надела черное платье-рубашку с белым принтом от Stella McCartney. Образ дополнили широкий пояс, остроносые молочные мюли с закрытым носом и на небольшом каблуке.

Новый сезон «Убийства в одном здании» стартует с 27 августа. В предыдущем сезоне (вышел в августе 2023 года) Стрип исполнила роль актрисы, подозреваемой в убийстве. Кроме того, в ее персонажа был влюблен один из главных героев — театральный режиссер Оливер Патнэм (Мартин Шорт). Постановщик и его друзья — актер-пенсионер Чарльз-Хейден Сэвидж (Стив Мартин) и молодая художница Мэйбл Мора (Селена Гомес) — жили в одном доме и в каждом сезоне шоу расследовали таинственные убийства, происходившие по соседству. О своих догадках они рассказывали в подкасте, неожиданно набравшем популярность в Сети.

Исполнителей главных ролей Стива Мартина, Мартина Шорта и Селену Гомес также можно было заметить на лос-анджелесской премьере.

Стив Мартин, Мэрил Стрип, Селена Гомес и Мартин Шорт
Стив Мартин, Мэрил Стрип, Селена Гомес и Мартин ШортИсточник: Legion-Media.ru

В 2023 году стало известно о разводе Мэрил Стрип и скульптура Дона Гаммера после 45 лет брака. Как выяснилось, пара рассталась еще шесть лет назад, однако не афишировала это и даже вместе пришла на церемонию вручения премии «Оскар» в 2018-м.

В январе 2024 года после церемонии вручения премии «Золотой глобус» оскароносной актрисе приписали новый роман — фанаты увидели нечто большее в ее общении с коллегой по «Убийству в одном здании» Мартином Шортом. Впрочем, слухи вскоре опроверг представитель Шорта, в беседе с People он заявил, что знаменитости «просто хорошие друзья, и ничего больше».