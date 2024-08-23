Мэрил Стрип блистала на премьере нового сезона комедийного детектива

Новый сезон «Убийства в одном здании» стартует с 27 августа. В предыдущем сезоне (вышел в августе 2023 года) Стрип исполнила роль актрисы, подозреваемой в убийстве. Кроме того, в ее персонажа был влюблен один из главных героев — театральный режиссер Оливер Патнэм (Мартин Шорт). Постановщик и его друзья — актер-пенсионер Чарльз-Хейден Сэвидж (Стив Мартин) и молодая художница Мэйбл Мора (Селена Гомес) — жили в одном доме и в каждом сезоне шоу расследовали таинственные убийства, происходившие по соседству. О своих догадках они рассказывали в подкасте, неожиданно набравшем популярность в Сети.