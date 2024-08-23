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45-летняя Кейт Хадсон показала фото в бикини из отпуска в Лас-Вегасе

Актриса поделилась кадрами своего отпуска в соцсети

Американская актриса Кейт Хадсон показала новые откровенные фото из отпуска в Лас-Вегасе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

45-летняя знаменитость поделилась серией снимков, сделанных у бассейна. Телезвезда сфотографировалась в голубом бикини с анималистическим принтом. На одном из кадров она позировала на шезлонге, а на втором — спиной к камере у бассейна. Вдобавок Хадсон надела солнцезащитные очки и несколько украшений: браслеты, подвески и серьги.

Известно, что актриса отправилась отдыхать вместе с мужем-музыкантом Дэнни Фудзикавой и их пятилетней дочерью Рани.

Ранее Кейт Хадсон призналась, что отказалась от общения с мужчинами на год.