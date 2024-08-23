45-летняя Кейт Хадсон показала фото в бикини из отпуска в Лас-Вегасе

45-летняя знаменитость поделилась серией снимков, сделанных у бассейна. Телезвезда сфотографировалась в голубом бикини с анималистическим принтом. На одном из кадров она позировала на шезлонге, а на втором — спиной к камере у бассейна. Вдобавок Хадсон надела солнцезащитные очки и несколько украшений: браслеты, подвески и серьги.