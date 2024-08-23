Джессика Альба дала редкий комментарий о воспитании детей

Джессика Альба рассказала в шоу «Поздней ночью с Сетом Майерсом» об особенностях своих детей. По ее словам, они совершенно не умеют собирать вещи.
«Муж говорит, что я не должна [помогать им], ведь они уже взрослые! Но Господи, они никогда не берут с собой то, что нужно. В прошлом году я попробовала, и что? У сына не оказалось с собой даже нижнего белья», — призналась она.
В связи с этим актрисе приходится самой укладывать в багаж едва ли не половину гардеробной. А чтобы все уместилось, она использует специальные вакуумные пакеты, которые экономят место.
Ранее 43-летняя Джессика Альба в бикини попала в объектив папарацци.