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Джессика Альба дала редкий комментарий о воспитании детей

Актриса поделилась подробностями о своих детях
Джессика Альба
Джессика Альба

Джессика Альба рассказала в шоу «Поздней ночью с Сетом Майерсом» об особенностях своих детей. По ее словам, они совершенно не умеют собирать вещи.

«Муж говорит, что я не должна [помогать им], ведь они уже взрослые! Но Господи, они никогда не берут с собой то, что нужно. В прошлом году я попробовала, и что? У сына не оказалось с собой даже нижнего белья», — призналась она.

В связи с этим актрисе приходится самой укладывать в багаж едва ли не половину гардеробной. А чтобы все уместилось, она использует специальные вакуумные пакеты, которые экономят место.

Ранее 43-летняя Джессика Альба в бикини попала в объектив папарацци.