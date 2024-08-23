В сериале он уделял не так много времени семье, обманывал Машу и врал, что ему дали повышение на работе, хотя просто брал займы. Ужасные события происходят после того, как он похищает Кузю и запирает его в контейнере, манипулирует им и угрожает продать акции его пельменной компании, если тот не отстанет от Маши. К счастью, для Валентина все заканчивается хорошо: он был готов оказаться в тюрьме за свое преступление, но Кузя помогает ему выбраться оттуда, прощает супругов и пропадает из их жизни. Валя и Маша мирятся и решают переехать вместе в детьми в Санкт-Петербург, надеясь, что дальше их ждет только счастье.