От постоянных вечеринок и учебных пар до построения семьи и взрослой жизни — персонажи из «Универа» выросли вместе с аудиторией, оставив за плечами беспечное время студенчества, насыщенное радостями, неудачами и серьезными жизненными уроками. Спустя больше десяти лет знакомые герои вернулись к нам повзрослевшими — самостоятельными работающими людьми с семьей и детьми. Вспомним знакомые лица и историю каждого, а также узнаем, чем закончился сериал «Универ. 13 лет спустя» и так ли все легко за пределами родного общежития.
Основная информация о сериале
«Универ. 13 лет спустя» — еще одна глава продолжительной истории московских студентов, которые успели полюбиться сотням зрителей. Впервые мы увидели их на экранах телеканала ТНТ в 2008 году, премьера продолжения со старыми и новыми персонажами состоялась весной 2024 года. Прежде чем перейти к сюжету и описаниям героев, поделимся несколькими фактами про сам сериал.
Жанр: комедия
Количество сезонов: 1
Количество серий: 12
Режиссер: Семен Литовчин
Актеры: Виталий Гогунский, Арарат Кещян, Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Александр Мартынов(Стекольников), Екатерина Молоховская, Таисия Котова, Мария Кошина
Дата премьеры: 13 мая 2024 года
Страна производства: Россия
Связанные телепроекты: «Универ» (2008—2011), «Универ. Новая общага» (2011—2018), «Универ.10 лет спустя» (2021)
Краткий сюжет сериала «Универ. 13 лет спустя»
Прошло уже больше десяти лет с переезда всей компании друзей-студентов в Москву и заселения в новое общежитие. Антон после смерти бывшей возлюбленной Кристины пытается вернуться в привычный ритм жизни: занимается бизнесом, открывает паб и просто наслаждается текущим моментом, не думая о будущем. Однако жизнь беспечного тусовщика переворачивается с ног на голову, когда он узнает о своей дочери-подростке, которая проживает в Твери.
В семье Майкла и Вари разлад: Варя подает на развод, узнав об измене мужа. Тот старается всеми силами вернуть доверие любимой и сохранить брак, а также остаться отцом для их общих дочерей Карины и Маргариты. Вот только Варя с каждым днем теряет терпение и не может игнорировать привычку Майкла одаривать вниманием каждую женщину, которая оказывается рядом с ним.
У Маши и Вали все тоже не очень гладко: Валентин, питающий особую страсть к исследованиям еще со студенческих времен, днями и ночами пропадает на работе, надеясь приблизиться к новому научному открытию. Мария фактически в одиночку занимается воспитанием двоих детей, отдаляясь от мужа все сильнее. Еще и возвращается Кузя, их старый приятель, который намерен покорить Москву и расширить свой пельменный бизнес. Но также молодой предприниматель хочет вернуть Машу, с которой они когда-то встречались, и чувства к ней у Кузи не прошли.
Описание последней серии: итоги сезона
Финальный эпизод получился насыщенным на события: Маша и Валя неожиданно узнают, что контейнер, в котором находится Кузя, отправили в Санкт-Петербург. Валентин похитил пельменного бизнесмена и держал в резервуаре, так как ревновал Кузю к Марии, шантажировал и требовал прекратить общение с его женой. Супруги в спешке направляются в Питер, чтобы убедиться, что Эдуард Кузьмин не пострадал.
Майкл скучает по дочерям и просит отца Вари, Зуева, помочь ему втайне устроить встречу с Маргаритой и Кариной. Тот соглашается, но Варя в итоге все равно узнает об авантюре Майкла и отца. Она срывается, начинает нервничать и падает в обморок, героиню отвозят в больницу. Тем временем в квартиру Антона приходят органы опеки и заявляют мужчине, что он больше не официальный родитель Полины. Мужчина не готов отказаться от дочери, о которой узнал совсем недавно, и готов даже выкупить право опеки над ней.
После приезда в Санкт-Петербург Маша и Валя обнаруживают, что Кузи в контейнере нет. Пара возвращается домой, где их ждет пропавший Эдуард. Мария приносит бывшему парню извинения за ревнивое поведение мужа, но Кузя не собирается просто так прощать их. Маша начинает планировать смену документов и побег из страны, чтобы избежать проблем. Валя, не желая жертвовать будущим семьи, тайно идет в полицию и пишет чистосердечное признание. Маша просит Кузю забрать заявление на Валентина, но узнает, что муж уже сам сдался полиции.
Антон и его новая возлюбленная Марина едут в органы опеки с намерением забрать Полину, но все ожидаемо идет не по плану. Марина подставляет сотрудника перед начальством, пара подкарауливает его на стоянке, объясняет свою проблему и просит помочь. Антон узнает, что на самом деле Полина не его дочь — мать подделала документы, чтобы у девочки была обеспеченная семья. Кузя в это время прощает Машу и Валю, отдавая залог за последнего, чтобы его выпустили из тюрьмы. Бизнесмен прощается с бывшей возлюбленной, они вместе ставят точку и понимают, что их история окончательно завершилась.
Майкл и Варя разговаривают в больнице, в которую героиня попала после обморока. Выясняется, что произошла ужасная путаница, Майкл не так понял слова дочек и неосознанно намекнул любимой, чтобы она прервала текущую беременность. Супруги объясняются друг с другом, Варя говорит, что никогда не планировала прерывать беременность, прощает Майкла и принимает его обратно. Антон и Марина забирают Полину и решают не говорить девочке правду про ее родителей, считая, что так будет лучше.
Позже старые друзья встречаются в аэропорту: Антон вместе с Полиной и Мариной уезжают в Европу, Майкл и Варя вместе с дочками переезжают в Адлер, а Маша и Валя понимают, что для них тоже настал новый этап, и отправляются вместе с двумя детьми в Санкт-Петербург.
Как сложилась судьба героев
Каждый персонаж, безусловно, имеет насыщенную историю. Вспомним основных героев, за жизнью которых мы наблюдали не один год, и узнаем, что с ними в итоге стало.
Антон
В начале сериала Антон был заядлым тусовщиком и холостяком, сыном обеспеченного отца, которому нравилось прожигать время и позволять себе все, чего хотелось. Важным этапом для становления его персонажа были отношения с Кристиной, которая научила парня быть осознанным, целеустремленным и относиться с уважением к окружающим. Их отношения нельзя назвать стабильными: пара много конфликтовала, часто расходилась, но они оставались вместе вплоть до трагедии с Кристиной.
В сериале Антону приходится отказаться от привычного независимого образа жизни, чтобы познать прелести и ограничения отцовства. Он находит новую любовь, переезжает в Европу и начинает следующий этап жизни вместе со своей небольшой, но сплоченной семьей.
Майкл
Герой, который прошел путь от романтичного и ветреного ловеласа до семьянина, старающегося сделать все, чтобы их с Варей брак не был разрушен по его собственной вине. В студенческие годы Майкла не сильно заботило будущее, у него не было желания остепениться. После университета Микаэлян понимает, что не так-то легко быть примерным мужем и отцом.
Он не может удержать себя от измены Варе, предает ее доверие, а после борется за их любовь всеми способами. Ему приходится стать более ответственным и умелым, например научиться ремонтировать сантехнику, а также наладить отношения с дочерьми. В конце Майкл признает свои ошибки, показывает Варе серьезные намерения и с радостью узнает, что совсем скоро в их семье появится еще один ребенок. Микаэляны переезжают на родину мужчины в Адлер, чтобы там начать новый этап.
Маша
Во времена студенчества роскошная девушка-кокетка, получавшая много комплиментов и внимания от мужчин. Теперь стала более ответственной и мудрой. Мария вышла замуж за Валентина, который когда-то ей казался всего лишь неприметным ботаном, пока она не поняла, насколько он надежный и любящий мужчина. В браке они завели двоих детей, один из которых приемный, что показывает сохранившуюся в Маше добросердечность.
На протяжении сериала женщину беспокоит факт того, что Валентин не уделяет семье достаточно внимания, пропадая на низкооплачиваемой работе. Когда в ее жизнь возвращается бывший возлюбленный Кузя, это событие становится для нее испытанием, ведь у бывшего молодого человека теперь хорошая зарплата, он может полностью обеспечивать Машу и все ее желания. Однако под конец сериала она понимает, что их история с Кузей подошла к завершению и чувств уже нет. Выбравшись из авантюры с похищением Кузи, Маша прощается с бывшим парнем и переезжает с семьей в Питер.
Валя
В университете Валентин был типичным заучкой, которому всегда были интересны исследования и наука. Даже после выпуска он не смог отказаться от этого, став ученым, который находится в постоянном поиске открытий. С Машей он познакомился почти сразу после своего заезда в общежитие и понял, что у него появились чувства к девушке. Валентин безуспешно пытался их рационализировать, неумело ухаживал за ней, не надеясь на что-то большее, но в итоге Мария выбрала его. Пара поженилась.
В сериале он уделял не так много времени семье, обманывал Машу и врал, что ему дали повышение на работе, хотя просто брал займы. Ужасные события происходят после того, как он похищает Кузю и запирает его в контейнере, манипулирует им и угрожает продать акции его пельменной компании, если тот не отстанет от Маши. К счастью, для Валентина все заканчивается хорошо: он был готов оказаться в тюрьме за свое преступление, но Кузя помогает ему выбраться оттуда, прощает супругов и пропадает из их жизни. Валя и Маша мирятся и решают переехать вместе в детьми в Санкт-Петербург, надеясь, что дальше их ждет только счастье.
Кузя
Большинству Кузя запомнился забавным и оптимистичным весельчаком. Он долгое время был влюблен в Машу, его настойчивость и искренняя преданность помогли ему обратить на себя внимание девушки. Они начали встречаться. После переезда в новое общежитие у Кузи странно складывалась жизнь, в отношениях начался разлад. Не выдержав боли от расставания со все еще любимой Машей, он отправляется в родной город, чтобы там восстановиться и решить, что делать дальше.
Кузя возвращается в Москву успешным предпринимателем, который смог монетизировать вечную страсть к пельменям и в итоге стал владельцем бизнеса. Однако Кузя вернулся в столицу не только ради расширения дела, он хотел вернуть Машу и построить с ней семью. Эдуард Кузьмин, пожалуй, единственный герой, который не получил хеппи-энда: мужчина вынужден забыть бывшую возлюбленную и оставить ее с нынешней семьей. После того как он помогает Валентину избежать тюрьмы, он уезжает и навсегда уходит из жизни Марии.
Будет ли продолжение сериала «Универ. 13 лет спустя»
Не было официальных подтверждений того, что мы больше не увидим любимых героев на экране, хотя история каждого из них кажется логичной и завершенной. Возможно, что мы увидим продолжение, где будут фигурировать их дети.
Кроме того, сейчас в процессе создания находится новая часть саги «Универ. Молодые», которая посвящена новым персонажам, заехавшим в старое общежитие. Пока нет точных данных о премьере этого сериала, поэтому зрителям остается только ждать.
Сериалы, похожие на «Универ. 13 лет спустя»
Сериалы такого жанра сильно затягивают, ненавязчиво и легко погружают в насыщенные события, происходящие с героями, смешивая это с юмором и верой в счастливый конец. Собрали небольшую подборку из похожих теленовелл, просмотром которых можно заняться в свободное время: