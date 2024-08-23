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По роману «Портрет Дориана Грея» снимут сериал

Netflix снимет сериал по культовому роману Оскара Уайльда
Кадр из фильма «Портрет Дориана Грея» (2009)
Кадр из фильма «Портрет Дориана Грея» (2009)

Стриминг-площадка Netflix снимет сериал по культовому произведению Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». Об этом сообщил портал Deadline.

По информации источника, сериал получил название «Греи». Сюжет проекта развернется в наши дни, а классическая история будет адаптирована под современные реалии. По сценарию главные герои — братья Бэйзил и Дориан Греи, однако кто сыграет их в проекте, пока не сообщается. Известна только дата выхода — конец 2025 года.

Ранее стало известно, что Disney снял с производства второй сезон сериала по вселенной «Звездных войн» из-за плохих отзывов.