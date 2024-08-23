По роману «Портрет Дориана Грея» снимут сериал

По информации источника, сериал получил название «Греи». Сюжет проекта развернется в наши дни, а классическая история будет адаптирована под современные реалии. По сценарию главные герои — братья Бэйзил и Дориан Греи, однако кто сыграет их в проекте, пока не сообщается. Известна только дата выхода — конец 2025 года.