Дело Жерара Депардье о домогательствах передали в суд

На данный момент известно о нескольких предполагаемых жертвах, выдвинувших обвинения в адрес актера. Одна из партнерш Депардье по съемочной площадке фильма «Волшебник и сиамцы» заявила, что подверглась домогательствам со стороны артиста в 2014 году. Еще одна актриса сообщила об эпизоде сексуального насилия в 2021 году, во время производства ленты «Зеленые ставни».