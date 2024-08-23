Дело Жерара Депардье о домогательствах передали в суд

Парижская прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении актера Жерара Депардье, которого обвиняют в домогательствах и сексуальном насилии. Об этом сообщает издание BFMTV.
На данный момент известно о нескольких предполагаемых жертвах, выдвинувших обвинения в адрес актера. Одна из партнерш Депардье по съемочной площадке фильма «Волшебник и сиамцы» заявила, что подверглась домогательствам со стороны артиста в 2014 году. Еще одна актриса сообщила об эпизоде сексуального насилия в 2021 году, во время производства ленты «Зеленые ставни».
Напомним, что в разное время около двух десятков женщин обвиняли актера в домогательствах, одна актриса даже покончила с собой, но сам Депардье отрицал все обвинения.
26 декабря Пьер Ришар и Карла Бруни опубликовали открытое письмо с поддержкой Жерара Депардье, который столкнулся с обвинениями в сексуальных домогательствах. Всего 50 артистов подписались под публичным заявлением, в котором они осуждают «линчевание и ненависть, направленные в его сторону».
Ранее Жерара Депардье обвинили в нападении на папарацци.