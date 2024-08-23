Сергей Никоненко раскрыл самую значимую роль в своей карьере

Никоненко вспомнил, что сыграл в фильме роль ответственного секретаря районной газеты. Его герой, рассказал актер, пытался разобраться, как строится взаимодействие личности и государства — имеет ли человек вес, либо же он просто мелочь. Также фильм напоминал зрителю, что зло существует.