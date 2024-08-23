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Сергей Никоненко раскрыл самую значимую роль в своей карьере

Актер признался, что чувствовал свою значимость на съемках у Сергея Герасимова
Сергей Никоненко
Сергей Никоненко

Народный артист России Сергей Никоненко назвал в беседе с aif.ru роль, которую считает самой значимой в своей карьере.

«Почувствовал, что я актер и могу как-то повлиять на происходящее в стране, когда снимался в картине Сергея Герасимова “Журналист”», — признался артист.

Никоненко вспомнил, что сыграл в фильме роль ответственного секретаря районной газеты. Его герой, рассказал актер, пытался разобраться, как строится взаимодействие личности и государства — имеет ли человек вес, либо же он просто мелочь. Также фильм напоминал зрителю, что зло существует.

В то же время Сергей Никоненко отметил, что ему повезло сняться во многих шедеврах отечественного кино: «Войне и мире» Сергея Бондарчука, «Неоконченной пьесе для механического пианино» Никиты Михалкова и «Дворянском гнезде» Андрея Кончаловского.

В июле нынешнего года Никоненко назвал вредительством предложение министерства просвещения РФ о создании ремейков советских фильмов. Актер посоветовал снимать свои картины и не трогать классику. Также он предложил «срочно уволить министра просвещения».