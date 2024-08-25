Эффектный, но пустой видеоклип: каким получился ремейк культового «Ворона»

О чем фильм «Ворон»
Эрик и Шелли, стильные, пускай и побитые жизнью молодые люди, случайно знакомятся в рехабе, влюбляются друг в друга с первого взгляда, решаются на побег и вместе вступают в новую жизнь, предположительно наполненную страстью и песнями (оба героя — музыканты).
Но жизнь не складывается: Шелли в прошлом имела какие-то отношения с Винсентом Роугом, загадочным мужчиной, продавшим душу дьяволу, и теперь ей и Эрику придется за это расплатиться. Обоих убивают; Эрик, впрочем, почти сразу же оживает и, подгоняемый мистическим вороном, отправляется мстить обидчикам.
Зачем смотреть
Первым делом необходимо отметить, что новая экранизация комиксов Джеймса О’Барра — выдающееся зрелище; пожалуй, это самое эффектное с визуальной точки зрения кино, которое официально можно увидеть на больших экранах в РФ текущим летом.
Половина фильма (точнее, чуть больше — для ленты с хронометражем под два часа в «Вороне» не так много экшена) — эдакий дорогой эстетский видеоклип какого-нибудь современного R'n'B-исполнителя. Оставшаяся часть — стилизованное кровавое месиво в духе «Джона Уика», «Манкимэна» и «Пацана против всех». Черепа лопаются, конечности разлетаются в разные стороны, кровь красная (вражеская) и черная (та, что течет в объединившемся с вороном главном герое) заливает бэкграунды.
Побоище в опере вряд ли получится быстро стереть из памяти; впрочем, картина предлагает аудитории запоминающиеся сцены, даже когда работает в относительно спокойном режиме. Например, эпизод, в котором Билл Скарсгард наносит готический макияж, сидя перед зеркалом, стоило бы оформить в виде самостоятельной короткометражки.
Почему можно не смотреть
Часть аудитории, наверное, отпугнет избыточное и крайне наглядное насилие, но кровожадность — не самый большой недостаток нового «Ворона». Главная проблема фильма — отсутствие внятного сценария. Сама история предельно проста, ее можно описать тремя словами: любовь, убийство, месть.
Но на этот простоватый стержень нанизаны другие элементы — до смешного пустые разговоры возлюбленных («Если будет сложно меня любить, люби меня еще сильнее»), разрозненные воспоминания Эрика о детстве, сюжетная ветка, посвященная сатанинскому культу, и прочий мусор. Деталей много, но они скорее мешают; сложить из них цельный рассказ или хотя бы двух персонажей, к которым можно было бы подключиться, довольно сложно. В итоге «Ворон» смотрится как яркий, но пустой и затянутый видеоклип. Окончательно впечатление портит финал, который с одной стороны обесценивает часть событий из фильма, с другой — оставляет лазейку для сиквела.
Не на руку новому «Ворону» и тот факт, что предыдущая экранизация комиксов О'Барра, снятая Алексом Пройасом и вышедшая на экраны 30 лет назад, давным-давно обзавелась культовым статусом. Повышенный интерес к «Ворону» 94-го года возник в том числе из-за гибели исполнителя главной роли Брэндона Ли прямо на съемочной площадке, но у фильма хватало и других свойств, позволивших ему захватить умы рассерженных подростков середины 1990-х. Лента Пройаса отлично понимала целевую аудиторию: не грузила ее лишними деталями, радовала актуальным саундтреком, наконец, постоянно напоминала о том, что дождь не может идти вечно. Новый же «Ворон», выпускаемый в прокат с «взрослым» рейтингом, напоминает в первую очередь о том, что искусственная кровь может литься с экранов непрекращающимся потоком.