Эффектный, но пустой видеоклип: каким получился ремейк культового «Ворона»

Не на руку новому «Ворону» и тот факт, что предыдущая экранизация комиксов О'Барра, снятая Алексом Пройасом и вышедшая на экраны 30 лет назад, давным-давно обзавелась культовым статусом. Повышенный интерес к «Ворону» 94-го года возник в том числе из-за гибели исполнителя главной роли Брэндона Ли прямо на съемочной площадке, но у фильма хватало и других свойств, позволивших ему захватить умы рассерженных подростков середины 1990-х. Лента Пройаса отлично понимала целевую аудиторию: не грузила ее лишними деталями, радовала актуальным саундтреком, наконец, постоянно напоминала о том, что дождь не может идти вечно. Новый же «Ворон», выпускаемый в прокат с «взрослым» рейтингом, напоминает в первую очередь о том, что искусственная кровь может литься с экранов непрекращающимся потоком.