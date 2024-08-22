15-летняя Анна Пересильд в эффектном образе появилась на открытии кинофестиваля

Анна Пересильд посетила открытие XII российского фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче», которое состоялось в Калининградском областном драматическом театре. 15-летняя актриса появилась на мероприятии со своей мамой Юлией Пересильд и младшей сестрой Марией.
Для светского выхода звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» выбрала бордовое мини-платье геометричной формы. Пересильд-младшая собрала волосы в пучок и сделала макияж, подчеркнув глаза.
«Вот она красная королева», «Что за красавица? Анечка, ты потрясающая. Твоя красота ослепительна, словно звезда, светящаяся в самой темной ночи», «Как всегда, богиня», — писали поклонники в соцсетях.
Актриса провела церемонию открытия кинофестиваля, жюри которого возглавил ее отец, режиссер Алексей Учитель. По словам юной звезды, еще маленькой она приезжала сюда как гость, на юбилейном X фестивале выступала, а в этом году была уже в роли ведущей.
XII российский фестиваль «Короче» проходит с 20 по 25 августа в Калининграде.
Ранее Юлия Пересильд ответила на критику нарядов ее дочери.