Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

15-летняя Анна Пересильд в эффектном образе появилась на открытии кинофестиваля

Юная актриса вместе с семьей отправилась в Калининград на фестиваль «Короче»

Анна Пересильд посетила открытие XII российского фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче», которое состоялось в Калининградском областном драматическом театре. 15-летняя актриса появилась на мероприятии со своей мамой Юлией Пересильд и младшей сестрой Марией.

Анна Пересильд
Анна Пересильд

Для светского выхода звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» выбрала бордовое мини-платье геометричной формы. Пересильд-младшая собрала волосы в пучок и сделала макияж, подчеркнув глаза.

«Вот она красная королева», «Что за красавица? Анечка, ты потрясающая. Твоя красота ослепительна, словно звезда, светящаяся в самой темной ночи», «Как всегда, богиня», — писали поклонники в соцсетях.

Актриса провела церемонию открытия кинофестиваля, жюри которого возглавил ее отец, режиссер Алексей Учитель. По словам юной звезды, еще маленькой она приезжала сюда как гость, на юбилейном X фестивале выступала, а в этом году была уже в роли ведущей.

XII российский фестиваль «Короче» проходит с 20 по 25 августа в Калининграде.