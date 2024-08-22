15-летняя Анна Пересильд в эффектном образе появилась на открытии кинофестиваля

Актриса провела церемонию открытия кинофестиваля, жюри которого возглавил ее отец, режиссер Алексей Учитель. По словам юной звезды, еще маленькой она приезжала сюда как гость, на юбилейном X фестивале выступала, а в этом году была уже в роли ведущей.