50-летняя Екатерина Волкова показала себя в роковом образе

Екатерина Волкова недавно побывала в отпуске в Сочи и приняла участие в фотосессии. Актриса выбрала роковой и чувственный образ: красное шелковое платье на тонких бретелях с глубоким декольте.
50-летняя звезда собрала волосы в пучок и сделала вечерний макияж с акцентом на глазах.
«Ох уж эти Богини в красном на Сочинских улицах», — отметила фотограф актрисы.
Поклонники восхитились новыми снимками Волковой и признались, что ей очень идет такой наряд.
«Роскошная», «Ну просто идеальные фотки, восхищаюсь», «Вы, как всегда, вдвоем создали красоту», «Красивая, роскошная и просто шикарная», «Нужна охрана!! Украдут», «Богиня красоты Волкова», «Ну мед! Богиня».
Также актриса поделилась снимками с другой фотосессии, для которой она примерила образ парижанки. Волкова надела длинное черное обтягивающее платье с вырезом на спине и черный парик.
«Нет слов, чтобы передать, как я влюблена в эту серию кадров и Катю на них! Благодарю за доверие, Екатерина Волкова, и за то, что эта идея воплотилась в жизнь», — рассказала фотограф Ольга Котова.
Напомним, Екатерина Волкова — известная российская актриса театра и кино. Зрители знают ее по таким кинопроектам, как «Коллекционер», «КГБ в смокинге», «Next 2», «Саранча», «Влюбленные женщины», «Фарца» и другим.