Трейлер дня: звезда «Слова пацана» взламывает банк экскаватором в комедии

Вышел первый трейлер криминальной комедии «Где наши деньги?» с Андреем Максимовым из «Слова пацана», Кузьмой Котрелевым из «ЮЗЗЗ» и Александром Тарасовым из «Спайс Бойз».
Фильм отправляет в лихие 1990-е и рассказывает о трех друзьях из провинциального города, решивших ограбить банк. Парни с прозвищами Наука, Губа и Колючий проламывают ковшом экскаватора стену хранилища и выносят все содержимое. Наутро выясняется, что в банке было 25 миллионов рублей. Но грабители вынесли всего один миллион. Куда же подевалось остальное?
Режиссером и автором сценария картины выступил Владимир Зинкевич, снявший «Добро пожаловать в семью». В других ролях заняты Алексей Серебряков, Владимир Сычев, Наталья Бардо, Сергей Епишев и Анна Слю.
Премьера комедии «Где наши деньги?» состоится на фестивале «Новый сезон» 13 сентября, а потом фильм выйдет в широкий прокат.