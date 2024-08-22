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Трейлер дня: звезда «Слова пацана» взламывает банк экскаватором в комедии

В фильме «Где наши деньги?» Андрей Максимов играет горе-грабителя из 90-х

Вышел первый трейлер криминальной комедии «Где наши деньги?» с Андреем Максимовым из «Слова пацана», Кузьмой Котрелевым из «ЮЗЗЗ» и Александром Тарасовым из «Спайс Бойз».

Фильм отправляет в лихие 1990-е и рассказывает о трех друзьях из провинциального города, решивших ограбить банк. Парни с прозвищами Наука, Губа и Колючий проламывают ковшом экскаватора стену хранилища и выносят все содержимое. Наутро выясняется, что в банке было 25 миллионов рублей. Но грабители вынесли всего один миллион. Куда же подевалось остальное?

Режиссером и автором сценария картины выступил Владимир Зинкевич, снявший «Добро пожаловать в семью». В других ролях заняты Алексей Серебряков, Владимир Сычев, Наталья Бардо, Сергей Епишев и Анна Слю.

Премьера комедии «Где наши деньги?» состоится на фестивале «Новый сезон» 13 сентября, а потом фильм выйдет в широкий прокат.