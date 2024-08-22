Трейлер дня: звезда «Слова пацана» взламывает банк экскаватором в комедии

Фильм отправляет в лихие 1990-е и рассказывает о трех друзьях из провинциального города, решивших ограбить банк. Парни с прозвищами Наука, Губа и Колючий проламывают ковшом экскаватора стену хранилища и выносят все содержимое. Наутро выясняется, что в банке было 25 миллионов рублей. Но грабители вынесли всего один миллион. Куда же подевалось остальное?