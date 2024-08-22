Актриса и певица Настасья Самбурская выходит замуж. Об этом знаменитость рассказала в соцсети.
Возлюбленный артистки сделал ей предложение руки и сердца, когда она была на съемочной площадке. Звезда опубликовала видео, где показала себя с кольцом. По словам актрисы, она догадывалась, что избранник пойдет на такой шаг.
«Ну все, окольцевали, у многих теперь отляжет», — написала певица.
В конце июня Настасья Самбурская рассекретила свой роман. Она опубликовала снимок с незнакомцем. На фотографии мужчина с бородой склонил лицо к исполнительнице, которая делала совместное селфи.
До этого звезда выложила в личном блоге видеоролик, в комментариях под которым написали: «Почему такая женщина до сих пор одна?» В ответ певица капслоком и с использованием матерных слов заявила, что состоит в отношениях. Она добавила, что просто не показывала в соцсетях избранника, и послала матом подписчиков, которые интересуются подобными вопросами.
Самбурская была замужем один раз. С 2017 по 2018 год она состояла в браке с актером Кириллом Дыцевичем. Актриса рассказывала, что экс-супруг поднимал на нее руку и постоянно подвергал эмоциональному насилию.
Ранее Настасья Самбурская раскрыла, как познакомилась с возлюбленным.