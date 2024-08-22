Настасья Самбурская выходит замуж

До этого звезда выложила в личном блоге видеоролик, в комментариях под которым написали: «Почему такая женщина до сих пор одна?» В ответ певица капслоком и с использованием матерных слов заявила, что состоит в отношениях. Она добавила, что просто не показывала в соцсетях избранника, и послала матом подписчиков, которые интересуются подобными вопросами.