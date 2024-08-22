Названа дата выхода спин-оффа «Ворониных»

Сериал «Костя — Вера» выйдет 9 сентября. Об этом сообщает СТС.
«Костя — Вера» является спин-оффом к комедийному ситкому «Воронины». В новом проекте рассказывают о жизни супружеской пары Веры и Кости, которые переехали в новую квартиру после ухода главы семейства Николая Петровича. Брат Кости Леня вынужден периодически оставаться у младшего брата из-за поисков себя. Также в новую квартиру поселится жених дочери Ворониных Сергей, который окажется не по душе Косте.
К своим ролям вернутся Георгий Дронов, Екатерина Волкова, Станислав Дужников, Юлия Куварзина и Анна Фроловцева. К актерскому составу также присоединились Карина Орлова, Николай Новоселов и Елена Бирюкова.
Дочь Кости и Веры Машу сыграла другая актриса — Карина Орлова. Исполнительница роли в оригинальном проекте Мария Ильюхина возмутилась, что ее не позвали на проект. Как оказалось, она не прошла пробы.
Екатерина Волкова напомнила, что за творческие решения в сериале отвечают режиссер, креативные продюсеры, сценаристы, кастинг-директора, исполнительные продюсеры, а актеры могут только пройти или не пройти кастинг. Затем Ильюхина обвинила Волкову в лицемерии.