Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Названа дата выхода спин-оффа «Ворониных»

Объявлена дата премьеры нового сериала «Костя – Вера»
Кадр из сериала «Костя — Вера»
Кадр из сериала «Костя — Вера»

Сериал «Костя — Вера» выйдет 9 сентября. Об этом сообщает СТС.

«Костя — Вера» является спин-оффом к комедийному ситкому «Воронины». В новом проекте рассказывают о жизни супружеской пары Веры и Кости, которые переехали в новую квартиру после ухода главы семейства Николая Петровича. Брат Кости Леня вынужден периодически оставаться у младшего брата из-за поисков себя. Также в новую квартиру поселится жених дочери Ворониных Сергей, который окажется не по душе Косте.

Кадр из сериала «Костя — Вера»
Кадр из сериала «Костя — Вера»

Дочь Кости и Веры Машу сыграла другая актриса — Карина Орлова. Исполнительница роли в оригинальном проекте Мария Ильюхина возмутилась, что ее не позвали на проект. Как оказалось, она не прошла пробы.

Екатерина Волкова напомнила, что за творческие решения в сериале отвечают режиссер, креативные продюсеры, сценаристы, кастинг-директора, исполнительные продюсеры, а актеры могут только пройти или не пройти кастинг. Затем Ильюхина обвинила Волкову в лицемерии.