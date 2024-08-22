Названа дата выхода спин-оффа «Ворониных»

«Костя — Вера» является спин-оффом к комедийному ситкому «Воронины». В новом проекте рассказывают о жизни супружеской пары Веры и Кости, которые переехали в новую квартиру после ухода главы семейства Николая Петровича. Брат Кости Леня вынужден периодически оставаться у младшего брата из-за поисков себя. Также в новую квартиру поселится жених дочери Ворониных Сергей, который окажется не по душе Косте.