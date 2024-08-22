Рената Литвинова прошлась по Парижу в откровенном платье

У знаменитости есть 23-летняя дочь Ульяна от бизнесмена Леонида Добровского, с которым она рассталась, когда девочке было шесть лет. Литвинова стала матерью в 33 года. По словам режиссера, только после 30 лет она осознала, что материально и ментально готова к ребенку.