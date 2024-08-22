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Рената Литвинова прошлась по Парижу в откровенном платье

Актриса опубликовала в соцсети фото в платье-комбинации
Рената Литвинова
Рената Литвинова

Актриса и режиссер Рената Литвинова снялась в платье-комбинации без бюстгальтера. Звезда позировала в откровенном наряде на улицах Парижа и поделилась кадрами в соцсети.

«Что тут добавить — скоро в моей жизни снова начнется “круговерть”, а пока еще тихий и безлюдный Париж», — отметила знаменитость.

Подписчики артистки активно прокомментировали ее пост, оценив образ: «Королева», «Как же прекрасна», «Красивые ноги», «Вечно молодая Рената», «Как я люблю ваш стиль», «Великолепная», «Идеальная», «Платье, фигура, город… Идеально».

Звезда недавно напугала поклонников своей худобой. Многие заподозрили, что у Литвиновой анорексия, и призвали ее обратиться к врачу. Однако знаменитость ничего не ответила обеспокоенным подписчикам.

В 2022 году артистка эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами. В ноябре 2022 года Литвинова представила собственный аромат RENATA1226, созданный в сотрудничестве с известным парфюмером Жаном-Полем Герленом.

У знаменитости есть 23-летняя дочь Ульяна от бизнесмена Леонида Добровского, с которым она рассталась, когда девочке было шесть лет. Литвинова стала матерью в 33 года. По словам режиссера, только после 30 лет она осознала, что материально и ментально готова к ребенку.

Ранее Рената Литвинова показала фигуру в купальнике с декольте на яхте.