Невеста Ченнинга Татума показала фигуру в прозрачном топе

Голливудская актриса Зои Кравиц вышла на публику в откровенном образе. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
35-летняя Зои Кравиц появилась на премьере фильма «Подай знак» в Нью-Йорке. Актриса надела бежевый прозрачный топ без бюстгальтера и черную макси-юбку. Знаменитость дополнила образ бриллиантовыми серьгами и туфлями на каблуках. Визажисты сделали звезде естественный макияж, а стилисты — высокий хвост.
На днях Зои Кравиц с Ченнингом Татумом посетили концерт Тейлор Свифт в Лондоне. Голливудский актер опубликовал кадры со свидания с невестой в соцсети. В ролике артист поцеловал свою возлюбленную в щеку, когда она танцевала под музыку. Знаменитости были одеты в наряды черного цвета.
В октябре 2023 года возникли сплетни о помолвке актеров. Причиной стало то, что актрису заметили с обручальным кольцом на вечеринке модели Кендалл Дженнер. Позже инсайдеры подтвердили слухи.
В 2009 году Татум женился на актрисе Дженне Деван. Пара познакомилась на кастинге фильма «Шаг вперед». Весной 2013 года у знаменитостей родилась дочь. Родители назвали девочку Эверли. В 2018 году знаменитости расстались. Летом 2021-го появились слухи о романе Ченнинга Татума с актрисой Зои Кравиц. Тогда звезд несколько раз замечали вместе.
Ранее Ченнинг Татум поцеловал Зои Кравиц на премьере.