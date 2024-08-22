Сальма Хайек посетила день рождения своего свекра-миллиардера

Актриса Сальма Хайек приехала к свекру-миллиардеру Франсуа Пино на день рождения. Звезда поделилась в соцсетях снимком с 88-летним меценатом и коллекционером.
«В Бретани празднуем день рождения моего замечательного свекра, который с каждым днем только молодеет», — отметила артистка.
Знаменитость состоит в браке с сыном бизнесмена Франсуа-Анри Пино, который возглавляет компанию PPR, созданную отцом. В 2007 году актриса официально объявила о помолвке с ним, через полгода родила первенца, дочь Валентину, а через несколько месяцев после этого события сообщила о расставании с возлюбленным.
Однако паре удалось уладить все конфликты и сохранить семью. Они официально расписались в 2009 году в День Святого Валентина на гражданской церемонии в мэрии шестого округа Парижа, а позже отпраздновали свадьбу в Венеции.
Артистка отмечала, что муж по-прежнему ею восхищается, и это придает дополнительную уверенность.
В день своего 57-летия звезда опубликовала серию снимков в мини-бикини на фоне океана. Актриса дополнила образ зеркальными солнцезащитными очками и соломенной шляпой с широкими полями. Хайек отмечала, что гордится собой и не собирается грустить из-за возраста.
Ранее Сальма Хайек почтила память Мэттью Перри совместным фото с ним.