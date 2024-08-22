Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сальма Хайек посетила день рождения своего свекра-миллиардера

Актриса опубликовала редкое фото с 88-летним миллиардером Франсуа Пино
Сальма Хайек и Франсуа Пино, фото: соцсети
Сальма Хайек и Франсуа Пино, фото: соцсети

Актриса Сальма Хайек приехала к свекру-миллиардеру Франсуа Пино на день рождения. Звезда поделилась в соцсетях снимком с 88-летним меценатом и коллекционером.

«В Бретани празднуем день рождения моего замечательного свекра, который с каждым днем только молодеет», — отметила артистка.

Знаменитость состоит в браке с сыном бизнесмена Франсуа-Анри Пино, который возглавляет компанию PPR, созданную отцом. В 2007 году актриса официально объявила о помолвке с ним, через полгода родила первенца, дочь Валентину, а через несколько месяцев после этого события сообщила о расставании с возлюбленным.

Однако паре удалось уладить все конфликты и сохранить семью. Они официально расписались в 2009 году в День Святого Валентина на гражданской церемонии в мэрии шестого округа Парижа, а позже отпраздновали свадьбу в Венеции.

Артистка отмечала, что муж по-прежнему ею восхищается, и это придает дополнительную уверенность.

В день своего 57-летия звезда опубликовала серию снимков в мини-бикини на фоне океана. Актриса дополнила образ зеркальными солнцезащитными очками и соломенной шляпой с широкими полями. Хайек отмечала, что гордится собой и не собирается грустить из-за возраста.

Ранее Сальма Хайек почтила память Мэттью Перри совместным фото с ним.