Сальма Хайек посетила день рождения своего свекра-миллиардера

Знаменитость состоит в браке с сыном бизнесмена Франсуа-Анри Пино, который возглавляет компанию PPR, созданную отцом. В 2007 году актриса официально объявила о помолвке с ним, через полгода родила первенца, дочь Валентину, а через несколько месяцев после этого события сообщила о расставании с возлюбленным.