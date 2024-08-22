Уехавший из России Бурковский публично обратился к матери

Звезда КВН, актер Андрей Бурковский публично обратился к матери в день ее рождения. Он показал в соцсетях фото именинницы в кокошнике и признался ей в любви.
«Дорогая моя, любимая мамуся, с днем рождения. Скажу только одно — здоровья. Ну ладно, два — думай только о хорошем и больше улыбайся. Мы тебя очень и очень любим», — написал шоумен.
Людмиле Бурковской исполнилось 66 лет, женщина является владелицей нескольких ресторанов в Томске. По словам актера, его родительницу знают и любят многие жители города, поэтому в день рождения телефон «разрывается» от звонков.
В конце 2022 года артист улетел с женой и детьми в США. Бурковскому часто задают вопрос в сети, планирует ли он вернуться на родину, но он ничего не отвечает подписчикам и не называет причины отъезда.
В 2023 году мать шоумена заявила, что сын вернется в Россию после обучения за границей. По словам Бурковской, Андрей «ни одной копейки» не заработал в Америке. Актер позже отметил, что его рассмешило интервью матери, и анонсировал первый спектакль со своим участием на Бродвее.
Ранее актер Бурковский опубликовал редкое фото жены с дочерью.