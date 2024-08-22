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Уехавший из России Бурковский публично обратился к матери

Актер поздравил мать с днем рождения в соцсети
Андрей Бурковский
Андрей Бурковский

Звезда КВН, актер Андрей Бурковский публично обратился к матери в день ее рождения. Он показал в соцсетях фото именинницы в кокошнике и признался ей в любви.

«Дорогая моя, любимая мамуся, с днем рождения. Скажу только одно — здоровья. Ну ладно, два — думай только о хорошем и больше улыбайся. Мы тебя очень и очень любим», — написал шоумен.

Людмила Бурковская, фото: соцсети
Людмила Бурковская, фото: соцсети

Людмиле Бурковской исполнилось 66 лет, женщина является владелицей нескольких ресторанов в Томске. По словам актера, его родительницу знают и любят многие жители города, поэтому в день рождения телефон «разрывается» от звонков.

В конце 2022 года артист улетел с женой и детьми в США. Бурковскому часто задают вопрос в сети, планирует ли он вернуться на родину, но он ничего не отвечает подписчикам и не называет причины отъезда.

В 2023 году мать шоумена заявила, что сын вернется в Россию после обучения за границей. По словам Бурковской, Андрей «ни одной копейки» не заработал в Америке. Актер позже отметил, что его рассмешило интервью матери, и анонсировал первый спектакль со своим участием на Бродвее.

Ранее актер Бурковский опубликовал редкое фото жены с дочерью.