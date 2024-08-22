Стася Милославская показала фигуру в купальнике

В апреле возникли слухи о романе актрисы с главным редактором журнала «Правила жизни». Актрису заметили с Трифоном Бебутовым на вечеринке журнала «Москвичка». По информации издания Peopletalk, они вместе покинули мероприятие. В мае влюбленных подловили папарацци, когда они выходили из квартиры актрисы.