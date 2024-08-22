Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Стася Милославская показала фигуру в купальнике

Актриса поделилась фото в бикини в соцсети
Стася Милославская, фото: соцсети
Стася Милославская, фото: соцсети

Бывшая девушка Александра Петрова, актриса Стася Милославская, опубликовала в соцсети фото в купальнике.

29-летняя артистка была запечатлена в розовом бикини. Актриса плавала с распущенными волосами и без макияжа.

«Я хотела фото как у Ирины Шейк, но получилось, что получилось», — подписала кадр знаменитость.

Александр Петров состоял в отношениях со Стасей Милославской с 2020 года. Знаменитости познакомились во время съемок фильма «Стрельцов». Однако в итоге пара приняла решение расстаться.

15 сентября актер женился и выложил фото с регистрации брака с Викторией Антоновой. Милославская отказалась комментировать журналистам новость о браке бывшего возлюбленного.

В апреле возникли слухи о романе актрисы с главным редактором журнала «Правила жизни». Актрису заметили с Трифоном Бебутовым на вечеринке журнала «Москвичка». По информации издания Peopletalk, они вместе покинули мероприятие. В мае влюбленных подловили папарацци, когда они выходили из квартиры актрисы.

В июне Милославская впервые вышла в свет с новым возлюбленным.