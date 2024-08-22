Стася Милославская показала фигуру в купальнике

Бывшая девушка Александра Петрова, актриса Стася Милославская, опубликовала в соцсети фото в купальнике.
29-летняя артистка была запечатлена в розовом бикини. Актриса плавала с распущенными волосами и без макияжа.
«Я хотела фото как у Ирины Шейк, но получилось, что получилось», — подписала кадр знаменитость.
Александр Петров состоял в отношениях со Стасей Милославской с 2020 года. Знаменитости познакомились во время съемок фильма «Стрельцов». Однако в итоге пара приняла решение расстаться.
15 сентября актер женился и выложил фото с регистрации брака с Викторией Антоновой. Милославская отказалась комментировать журналистам новость о браке бывшего возлюбленного.
В апреле возникли слухи о романе актрисы с главным редактором журнала «Правила жизни». Актрису заметили с Трифоном Бебутовым на вечеринке журнала «Москвичка». По информации издания Peopletalk, они вместе покинули мероприятие. В мае влюбленных подловили папарацци, когда они выходили из квартиры актрисы.
В июне Милославская впервые вышла в свет с новым возлюбленным.