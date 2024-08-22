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Ирина Безрукова вышла в свет с сумкой за миллион рублей

Актриса появилась на публике с дорогим аксессуаром

Ирина Безрукова посетила предпоказ фильма «Мой сосед Тоторо» в кинотеатре «Художественный» в Москве. Фото опубликовано на сайте Hello!

Ирина Безрукова
Ирина Безрукова

Знаменитость вышла на публику в наряде черного цвета. Актриса надела топ, юбку-миди, жакет и балетки. Она дополнила образ колье и серьгами Van Cleef & Arpels и кожаной сумкой Chanel, стоимость которой на официальном сайте составляет $11 700 (1 миллион 72 тысячи рублей).

В июне артистка рассказала, что поддерживать себя в хорошей форме ей помогают сбалансированное питание и отказ от мучных изделий, жареного, жирного и консервов. Актриса также поделилась, что иногда устраивает себе разгрузочные дни.

В июле Ирина Безрукова появилась на презентации первого документального фильма про певицу Диану Арбенину. Актриса пришла на закрытое мероприятие в молочном бельевом топе с кружевом, который дополнила белой макси-юбкой и курткой. Артистка также надела серьги и тапки с массивной золотистой фурнитурой. Знаменитость сделала укладку и макияж в нюдовых тонах.

Ранее Ирина Безрукова назвала свою самую тяжелую роль.