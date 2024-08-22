Ирина Безрукова вышла в свет с сумкой за миллион рублей

В июле Ирина Безрукова появилась на презентации первого документального фильма про певицу Диану Арбенину. Актриса пришла на закрытое мероприятие в молочном бельевом топе с кружевом, который дополнила белой макси-юбкой и курткой. Артистка также надела серьги и тапки с массивной золотистой фурнитурой. Знаменитость сделала укладку и макияж в нюдовых тонах.