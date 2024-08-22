«Анора» Шона Бэйкера станет фильмом открытия кинофестиваля «Маяк 2024»

«Фестиваль “Маяк” откроется в этом году внеконкурсным показом “Аноры” — картины Шона Бэйкера, с восторгом принятой в Каннах и снискавшей там “Золотую пальмовую ветвь”. Один из самых ожидаемых фильмов 2024 года — трагикомедия о том, что сказок, увы, не бывает, и что не все то золото, что блестит», — привели в пресс-службе слова программного директора кинофестиваля «Маяк» Стаса Тыркина.