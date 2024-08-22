«Анора» Шона Бэйкера станет фильмом открытия кинофестиваля «Маяк 2024»

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российская премьера фильма-победителя 77-го Каннского кинофестиваля состоится на открытии Фестиваля актуального российского кино «Маяк» 5 октября, сообщила пресс-служба фестиваля.
«Фестиваль “Маяк” откроется в этом году внеконкурсным показом “Аноры” — картины Шона Бэйкера, с восторгом принятой в Каннах и снискавшей там “Золотую пальмовую ветвь”. Один из самых ожидаемых фильмов 2024 года — трагикомедия о том, что сказок, увы, не бывает, и что не все то золото, что блестит», — привели в пресс-службе слова программного директора кинофестиваля «Маяк» Стаса Тыркина.
Главные роли в картине исполнили американская актриса Майки Мэдисон и российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Дарья Екамасова и Алексей Серебряков. Как отметил Тыркин, без российских актеров картина «была бы совсем другой». «Таланту и мастерству наших артистов, занимающих уникальное место в мировом кино, мы и будем аплодировать на российской премьере “Аноры” на “Маяке”», — добавил он.
По сюжету молодая стриптизерша из Бруклина (Майки Мэдисон) внезапно выходит замуж за сына русского олигарха (Марк Эйдельштейн). Узнав об этом, родители парня (Дарья Екамасова и Алексей Серебряков) немедленно вылетают из Москвы в Нью-Йорк, чтобы во всем разобраться. Пытаясь расторгнуть нежеланный брак, они отправляют к молодоженам домой своего давнего знакомого Тороса (Карен Карагулян) с помощниками Гарником (Ваче Товмасян) и Игорем (Юра Борисов).
В российский прокат «Анора» выйдет 17 октября. Киносмотр «Маяк» пройдет в Геленджике с 5 по 10 октября. Жюри основного конкурса возглавит Жора Крыжовников.
Организатором «Маяка» является Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм», продюсер киносмотра — исполнительный директор фонда Антон Малышев. Первый раз кинофестиваль прошел в Геленджике в 2023 году. В конкурсной программе участвовало 11 полнометражных игровых фильмов. Гран-при первого «Маяка» жюри присудило дебютному фильму Анны Кузнецовой «Каникулы».
Ранее Дарья Екамасова заявила, что фильм «Анора» никого не оставит равнодушным.