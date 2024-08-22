Российская переводчица Алена Делона рассказала, каким он был в обычной жизни

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Французского актера Алена Делона, умершего в возрасте 88 лет, боготворили миллионы, а он нуждался в обычном человеческом внимании. Такое мнение выразила в беседе с ТАСС Таисия Кравченко, которая не раз сопровождала артиста в качестве переводчика во время его поездок в Россию и другие страны.
Собеседница агентства, которая была знакома с Аленом Делоном с 2012 года, в частности, работала с ним на съемках российского фильма «С Новым годом, мамы!», а также сопровождала артиста на премьерах, съемках в телепередачах и бывала у него в гостях в Париже.
«Он общался с людьми вокруг себя на равных, улыбался, заигрывал с официантками в ресторане. Но когда мы оставались практически наедине, он иногда давал волю хандре и говорил, что очень устал», — рассказала Кравченко.
Она отметила, что имела честь увидеть его настоящим, ведь не была частью этой гламурной тусовки и вообще не была частью его круга, говорила с артистом об обычных вещах, много слушала.
«Я чувствовала, как этот человек, боготворимый миллионами, по сути, очень одинок и нуждается в обычном человеческом внимании, которого он недополучил в детстве. Я безмерно благодарна ему за эти мгновения, воспоминания о которых пронесу через всю жизнь», — сказала собеседница агентства.
Напомним, что Ален Делон ушел на 89-м году жизни 18 августа.