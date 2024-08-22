Российская переводчица Алена Делона рассказала, каким он был в обычной жизни

«Я чувствовала, как этот человек, боготворимый миллионами, по сути, очень одинок и нуждается в обычном человеческом внимании, которого он недополучил в детстве. Я безмерно благодарна ему за эти мгновения, воспоминания о которых пронесу через всю жизнь», — сказала собеседница агентства.