Алексей Воробьев посетил премьеру байопика «Рейган»

В Лос-Анджелесе состоялась премьера биографического художественного фильма «Рейган», который снял режиссер Шон Макнамара («Суперзвезда», «Серфер души»). Картина выйдет в мировой прокат 30 августа.
По красной ковровой дорожке в китайском театре TCL прошлись члены съемочной группы и исполнители главных ролей: сыгравшие президента Рональда Рейгана и первую леди Нэнси Рейган Деннис Куэйд и Пенелопа Энн Миллер, его мать Нелли Рейган актриса Аманда Ригетти, а также Джон Войт и Алексей Воробьев. 85-летний лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA, а также отец Анджелины Джоли исполнил в картине роль Алексея Петровича, а Воробьев — агента КГБ Андрея Новикова.
В конце июля Воробьев в программе «Утро. ТНТ» рассказал, что сыграл в картине молодого Владимира Путина. Он признался, что ему не пришлось готовиться к роли молодого агента КГБ, и это был «невероятно интересный» опыт. «Когда мне прислали пробы, в описании персонажа было написано: “Мы ищем молодого Путина”. Причем очень коротко было написано. Все остальное — дальше думайте сами», — вспомнил он. РБК Life обратился за комментарием к представителю Алексея Воробьева.
Фильм рассказывает о жизни 40-го президента США Рональда Рейгана, занимавшего эту должность с 1981 по 1989 год. Над сценарием работал Ховард Клауснер («Космические ковбои»). Продюсировал проект бывший маркетолог Марк Джозеф, приложивший руку к продвижению таких картин, как «Страсти Христовы» и «Рэй».
Впервые о проекте стало известно еще в 2010 году. В 2012 году к касту присоединился Джон Войт, и только к 2016 году Шон Макнамара был утвержден постановщиком картины. Съемки фильма начались 9 сентября 2020 года в Оклахоме, но уже 22 октября встали на паузу из-за пандемии коронавируса. В декабре 2020 года Variety сообщил, что роль молодого советского агента КГБ исполнит Алексей Воробьев. «Мы рады видеть Алекса на борту, он привнесет в характер Новикова уравновешенность, силу и оживленность», — сказал Макнамара.
Премьера фильма была изначально намечена на 2021 год, но потом ее неоднократно переносили.
Алексей Воробьев — певец и актер, автор таких хитов, как «Сумасшедшая», «Я тебя люблю», «Всегда буду с тобой» и «Самая красивая». В 2008 году был принят в Школу-студию МХАТ на курс Кирилла Серебренникова, но спустя два года прекратил учебу. В 2011 году представлял Россию на «Евровидении» в Дюссельдорфе. В 2016-м принял участие в четвертом сезоне шоу «Холостяк» на ТНТ.
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