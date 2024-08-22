Алексей Воробьев посетил премьеру байопика «Рейган»

Впервые о проекте стало известно еще в 2010 году. В 2012 году к касту присоединился Джон Войт, и только к 2016 году Шон Макнамара был утвержден постановщиком картины. Съемки фильма начались 9 сентября 2020 года в Оклахоме, но уже 22 октября встали на паузу из-за пандемии коронавируса. В декабре 2020 года Variety сообщил, что роль молодого советского агента КГБ исполнит Алексей Воробьев. «Мы рады видеть Алекса на борту, он привнесет в характер Новикова уравновешенность, силу и оживленность», — сказал Макнамара.