Алисия Сильверстоун напугала фанатов видео с ядовитой ягодой

В ролике видно, как звезда «Бестолковых» надкусывает оранжевый плод, который, по ее словам, она нашла на улице. Алисия спросила, не знают ли подписчики такой фрукт. Оказалось, что ягода ядовита и известна под названием «иерусалимская вишня». Ее плоды токсичны для человека, вызывают сонливость, диарею, нарушения сердечного ритма и галлюцинации.