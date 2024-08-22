Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Алисия Сильверстоун напугала фанатов видео с ядовитой ягодой

Актриса съела на камеру ядовитый плод
Алисия Сильверстоун
Алисия СильверстоунИсточник: Rex / Fotodom.ru

Актриса Алисия Сильверстоун напугала своих подписчиков, съев ядовитую ягоду. Видео актриса разместила в своем аккаунте в соцсети.

В ролике видно, как звезда «Бестолковых» надкусывает оранжевый плод, который, по ее словам, она нашла на улице. Алисия спросила, не знают ли подписчики такой фрукт. Оказалось, что ягода ядовита и известна под названием «иерусалимская вишня». Ее плоды токсичны для человека, вызывают сонливость, диарею, нарушения сердечного ритма и галлюцинации.

Поклонники Сильверстоун беспокоились за ее здоровье, пока актриса вновь не вышла на связь. Спустя сутки она сообщила, что с ней все в порядке, доедать «вишню» она не стала.