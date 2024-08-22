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Джаред Лето впервые рассказал о многомиллионных долгах

Артист и его брат Шеннон оказались в долгу перед студией звукозаписи
Джаред Лето
Джаред ЛетоИсточник: Legion-Media.ru

Певец Джаред Лето задолжал звукозаписывающей студии 2,7 млн долларов. Об этом сообщает Daily Mail.

Артист и его брат Шеннон оказались в долгу перед звукозаписывающей компанией.

«Мы продали миллион копий альбома A Beautiful Lie, а затем узнали, что нам не только не заплатят ни цента, но и мы задолжали миллионы долларов», — заявил музыкант.

Позже на них подали в суд еще раз. Уже на $30 млн из-за предполагаемого нарушения контракта.

В июне Джаред Лето посетил показ Vogue World в Париже. Для светского мероприятия актер выбрал длинную прозрачную рубашку и высокие сапоги. Артист дополнил образ массивной цепью и красными напальчниками. Знаменитость сделал макияж с черными стрелками и красными тенями.

Ранее певца раскритиковали за выход на публику в трусах.