Джаред Лето впервые рассказал о многомиллионных долгах

Певец Джаред Лето задолжал звукозаписывающей студии 2,7 млн долларов. Об этом сообщает Daily Mail.
Артист и его брат Шеннон оказались в долгу перед звукозаписывающей компанией.
«Мы продали миллион копий альбома A Beautiful Lie, а затем узнали, что нам не только не заплатят ни цента, но и мы задолжали миллионы долларов», — заявил музыкант.
Позже на них подали в суд еще раз. Уже на $30 млн из-за предполагаемого нарушения контракта.
В июне Джаред Лето посетил показ Vogue World в Париже. Для светского мероприятия актер выбрал длинную прозрачную рубашку и высокие сапоги. Артист дополнил образ массивной цепью и красными напальчниками. Знаменитость сделал макияж с черными стрелками и красными тенями.
Ранее певца раскритиковали за выход на публику в трусах.