Названа реальная причина развода Дженнифер Лопез и Бена Аффлека

Причиной развода Дженнифер Лопез и Бена Аффлека стала публичность их отношений. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, данная причина развода артистов «реальная».
«Лопез не могла контролировать своего мужа, находящегося в состоянии стресса, а он не мог ее изменить», — говорится в заявлении.
Они также добавили, что еще одной ошибкой в браке стало настойчивое желание певицы выносить на публику подробности их отношений.
До этого журналисты называли причиной развода нежелание актера спасать брак.
20 августа стало известно, что 55-летняя Дженнифер Лопез подала на развод с 52-летним Беном Аффлеком. Актриса подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката и указала дату расставания с мужем — 26 апреля 2024 года.
Слухи о том, что у Дженнифер Лопез и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях, возникли в мае. Позже появилась информация, что знаменитости провели вторую годовщину свадьбы раздельно.