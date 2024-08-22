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Названа реальная причина развода Дженнифер Лопез и Бена Аффлека

Daily Mail: причиной развода певицы и актера стала публичность отношений
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез

Причиной развода Дженнифер Лопез и Бена Аффлека стала публичность их отношений. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, данная причина развода артистов «реальная».

«Лопез не могла контролировать своего мужа, находящегося в состоянии стресса, а он не мог ее изменить», — говорится в заявлении.

Они также добавили, что еще одной ошибкой в браке стало настойчивое желание певицы выносить на публику подробности их отношений.

До этого журналисты называли причиной развода нежелание актера спасать брак.

20 августа стало известно, что 55-летняя Дженнифер Лопез подала на развод с 52-летним Беном Аффлеком. Актриса подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката и указала дату расставания с мужем — 26 апреля 2024 года.

Слухи о том, что у Дженнифер Лопез и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях, возникли в мае. Позже появилась информация, что знаменитости провели вторую годовщину свадьбы раздельно.