О Виктории Бекхэм снимут документальный сериал

В 2023 году также вышел документальный сериал «Бекхэм» о карьере и жизни, англичанина Дэвида Бекхэма. В нем, в частности, появилась его супруга. В сети завирусился момент, как певица заявила, что ее семья принадлежала к рабочему классу. Это утверждение попросил опровергнуть ее муж, спросив, на каком автомобиле она ездила в школу. Виктория заявила, что отец отвозил ее в школу на «Роллс-Ройсе».