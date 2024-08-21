«Прекрасный артист»: жена Сарика Андреасяна похвалила Никиту Кологривого

«Никита — прекрасный артист, я и мой муж с ним дружим. И в будущем у нас планируются еще совместные работы. Добавлю, что это стереотип, что Никита — плохой. Сейчас в кинокомпании моего мужа выходит фильм “Любовь зла”, где он очень хорошо сыграл и никаких конфликтов не было. Поэтому не стоит ругать его там, где он того не заслужил. Мы его очень любим, он очень талантливый», — рассказала звезда фильма «Онегин» изданию «СтарХит».