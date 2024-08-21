«Прекрасный артист»: жена Сарика Андреасяна похвалила Никиту Кологривого

Российская актриса Елизавета Моряк ответила на слухи о ссоре с Никитой Кологривым, из-за которой его якобы убрали из третьего сезона сериала «Жизнь по вызову». Актриса заявила, что никакого конфликта между ней и Кологривым не существует, а в новом сезоне он не появится, поскольку в конце предыдущего его герой погибает.
Моряк отметила, что у нее и ее мужа, режиссера и продюсера Сарика Андреасяна, очень хорошие отношения со звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».
«Никита — прекрасный артист, я и мой муж с ним дружим. И в будущем у нас планируются еще совместные работы. Добавлю, что это стереотип, что Никита — плохой. Сейчас в кинокомпании моего мужа выходит фильм “Любовь зла”, где он очень хорошо сыграл и никаких конфликтов не было. Поэтому не стоит ругать его там, где он того не заслужил. Мы его очень любим, он очень талантливый», — рассказала звезда фильма «Онегин» изданию «СтарХит».
На днях Никита Кологривый объяснил смысл своих нелестных высказываний в адрес коллег и именитых артистов.
Премьера третьего сезона сериала «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным и Елизаветой Моряк состоится 1 сентября.