Джуда Лоу заметили на прогулке с молодой женой

Джуда Лоу и его жену Филиппу Коэн засняли во время прогулки по Нью-Йорку. Для выхода супруги выбрали парные наряды.
51-летний Лоу надел черные широкие брюки, футболку и пиджак. Его жена была одета в темно-синее платье и шлепанцы. 39-летняя Коэн собрала волосы в пучок и сделала нюдовый макияж. Супруги держались за руки и улыбались.
Напомним, Джуд Лоу и Филиппа Коэн начали встречаться в 2015 году и спустя четыре года сыграли свадьбу. В 2020-м у них родился первый ребенок, а в начале 2023 года стало известно, что в семье появился второй малыш.
«Мне не нужен никто кроме нее. Я рад, что Филиппа непубличный человек. Мне кажется, это один из факторов, который помогает нашим отношениям оставаться такими же крепкими», — говорил актер в интервью изданию Modern Luxury.
Ранее актер был женат на актрисе Сэйди Фрост, от которой у него есть сыновья Рафферти и Руди и дочь Айрис. Также у Лоу есть две внебрачные дочери: София родилась в союзе с моделью Самантой Берк, а Ада — от певицы Кэтрин Хардинг.
Всего у Джуда Лоу семеро детей, а брак с Филиппой Коэн стал для него вторым.