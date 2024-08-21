Джуда Лоу заметили на прогулке с молодой женой

Ранее актер был женат на актрисе Сэйди Фрост, от которой у него есть сыновья Рафферти и Руди и дочь Айрис. Также у Лоу есть две внебрачные дочери: София родилась в союзе с моделью Самантой Берк, а Ада — от певицы Кэтрин Хардинг.